

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های والیبال ساحلی قهرمانی کمتر از ۱۸ سال جهان از امروز (سه‌شنبه ۱۵ مهر) در دوحه قطر آغاز شد، جایی که نمایندگان ۵۵ کشور جهان در قالب ۳۲ تیم پسران و ۳۲ تیم دختران تا ۱۹ مهر برای کسب مدال‌ها به میدان می‌روند.

در روز نخست این مسابقات ۱۷ تیم برای چهار سهمیه جدول اصلی به مصاف یکدیگر می‌روند که تیم ملی دو والیبال ساحلی زیر ۱۸ سال ایران (آیدین نوروزی خواه و حجت الله محبوبی) در نخستین مسابقه خود در جدول مقدماتی به مصاف مالزی رفت و دو بر صفر با امتیاز‌های (۲۱ بر ۱۱و ۲۱ بر ۱۱) به پیروزی رسید.

ملی‌پوشان والیبال ساحلی کشورمان از ساعت ۱۹:۴۰ دقیقه امروز به وقت تهران در دومین دیدار به مصاف برنده دیدار لیتوانی و اتریش می‌روند.

عارف ملکی و مصطفی قلی‌پور تیم نخست ایران در جدول اصلی این مسابقات هستند که بازی‌های این جدول از فردا (چهارشنبه ۱۶ مهر) آغاز می‌شود.

مازیار هوشمند به عنوان سرمربی، افشین خدایاری (سرپرست) و مهدی ابارشی (پزشک) ملی پوشان کشورمان را در این رقابت‌ها همراهی می‌کنند.

توماس ماتیاس اندلر و فیلیپه پرودنسیو آروادا باربیرو از برزیل، یوناتان بونگرت و فیلو ووست از آلمان و اِسرت و اسپنسر اسمیت از آمریکا از جمله مدعیان اصلی قهرمانی این رقابت‌ها هستند.

جدول اصلی این رقابت‌ها با حضور ۳۲ تیم در هر رده جنسیتی آغاز می‌شود. دیدار‌های مرحله مقدماتی در هشت گروه چهار تیمی به مدت دو روز پیگیری خواهد شد و از هر گروه سه تیم به مرحله حذفی صعود می‌کنند.