به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای پزشکیان شامگاه سه‌شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴، در آیین دریافت استوارنامه آقای «تاماکورا واتارا» سفیر جدید ساحل عاج در تهران، با تأکید بر اهمیت توسعه روابط با کشور‌های آفریقایی به‌عنوان یکی از اولویت‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، خاطرنشان کرد: ایران آمادگی کامل دارد تا همکاری‌های دوجانبه با جمهوری ساحل عاج را در مسیر تحقق اهداف مشترک ارتقا بخشد و انتظار می‌رود جنابعالی در این مأموریت خطیر با جدیت و پشتکار در جهت تحقق این اهداف گام بردارید.

رئیس جمهور همچنین فعال‌سازی کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور را اقدامی ضروری در تدوین سیاست‌ها و چارچوب‌های همکاری دانست و افزود: جمهوری اسلامی ایران در مسیر گسترش روابط با تمامی کشورها، همواره بر اصول اخلاقی، روابط انسانی، مسالمت، صلح، آرامش و امنیت جهانی تأکید داشته و امیدواریم حضور شما در ایران در دوره ماموریت، زمینه‌ساز تعمیق روابط دوستانه و گسترش همکاری‌های مشترک میان دو کشور در عرصه‌های مختلف باشد.

سفیر جدید ساحل عاج نیز در این مراسم با ابلاغ سلام‌ها و درود‌های گرم رئیس‌جمهور کشورش به دکتر پزشکیان، اظهار داشت: اعتقاد داریم دیپلماسی باید در خدمت منافع متقابل و تقویت دوستی میان کشور‌ها باشد و اینجانب با عزم راسخ به ایران آمده‌ام تا این مأموریت مهم را به انجام برسانم.

تاماکورا واتارا با اشاره به جایگاه برجسته جمهوری اسلامی ایران در مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی و نیز ظرفیت‌های عظیم موجود در کشورمان، تأکید کرد: جمهوری ساحل عاج علاقه‌مند به توسعه هر چه بیشتر همکاری‌ها با ایران است و نقش و جایگاه ایران برای ما الهام‌بخش محسوب می‌شود. برنامه‌ریزی برای برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در دستور کار قرار دارد و آمادگی داریم در تمامی زمینه‌ها، به‌ویژه در بخش کشاورزی و زراعت، همکاری‌ها را تقویت کنیم.