تیم فوتبال پالایش نفت بندرعباس در هفته هفتم لیگ دست اول فوتبال کشور حریف خود نفت و گاز گچساران را شکست داد.

برد ارزشمند پالایش نفت بندرعباس در لیگ دست اول

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، تیم فوتبال پالایش نفت بندرعباس موفق شد میزبانش تیم نفت و گاز گچساران را با نتیجه ۲ بر ۰ شکست دهد.

هر دو گل تیم بندرعباسی را علی پورمحمد به ثمر رساند.

تیم فوتبال پالایش نفت بندرعباس با این برد ۶ امتیازی شد و در رده دوازدهم جدول قرار گرفت.

دیگر نماینده هرمزگان، تیم شناورسازی پی پشت قشم نیز دیروز برابر حریفش نود ارومیه به تساوی یک بر یک دست یافت و با ۹ امتیاز در جایگاه هشتم جدول رده‌بندی قرار دارد.