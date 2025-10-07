پخش زنده
فعالان اقتصادی کیش در همایش پلیس و اصناف با قدردانی از پلیس، امنیت پایدار را زیربنای توسعه اقتصادی منطقه آزاد کیش برشمردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، نمایندگان اصناف و فعالان اقتصادی در این همایش، اعلام کردند: با وجود فشارهای اقتصادی و شرایط تحریم، مدیریت هوشمندانه فرماندهی انتظامی ویژه کیش موجب حفظ آرامش و ثبات در فضای کسبوکار شده است.
مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش، با اشاره به همکاری گسترده اصناف با پلیس در بخش های پیشگیری، اماکن، راهور، دریابانی و فتا، این تعامل را مثالزدنی توصیف کرد و افزود: اعتماد متقابل میان حاکمیت و بخش خصوصی باعث شده تشکلهای صنفی در کیش، قانونی و منسجم فعالیت کنند و این ویژگی در کشور کمنظیر است.
در این نشست، شرکت کنندگان از بهبود قابل توجه وضعیت ترافیک و کاهش تصادفات در کیش، قدردانی کردند و تأکید کردند: برخورد مسئولانه پلیس با مردم و اجرای قانون همراه با احترام، موجب افزایش حس اعتماد عمومی و نزدیکی بیشتر بین شهروندان و نیروهای انتظامی شده است.
نمایندگان اصناف و فعالان اقتصادی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انتظامی کشور، هفته فراجا را تبریک گفتند و بر تداوم همکاری در مسیر تحقق امنیت پایدار و رونق اقتصادی کیش تأکید کردند.