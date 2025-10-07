رئیس جمهور، حضور سفیران ایران در کشور‌های مختلف را فرصتی ارزشمند برای ایجاد بستر‌های جدید همکاری دانست و گفت: حضور شما می‌تواند زمینه‌ساز طرح‌های مشترک در حوزه‌های گوناگون، به‌ویژه صادرات و واردات و تبادل ظرفیت‌های اقتصادی، علمی و فناوری باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آیین بدرقه سفیران جدید جمهوری اسلامی ایران در کشور‌های هند، بنگلادش، کره شمالی، نیجریه، تانزانیا و مالی، شامگاه سه‌شنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴، با حضور دکتر مسعود پزشکیان، برگزار شد.

رئیس‌جمهور در این مراسم ضمن آرزوی موفقیت برای دیپلمات‌های اعزامی در مأموریت‌های پیش‌رو تأکید کرد: در شرایط حساس کنونی منطقه‌ای و بین‌المللی، بیش از هر زمان دیگر ضرورت دارد که با تلاش مضاعف، روابط جمهوری اسلامی ایران با کشور‌های مقصد در همه عرصه‌ها توسعه و تعمیق یابد.

آقای پزشکیان با اشاره به اصول ثابت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در تعامل سازنده و موثر با جهان، از سفرای جدید خواست در مأموریت خود ضمن تبیین و تشریح سیاست‌های اصولی و راهبردی کشور، در افشای اقدامات قهری و تحریم‌های یکجانبه، غیرقانونی و ظالمانه آمریکا نیز نقش‌آفرینی جدی داشته باشند.

رئیس جمهور خطاب به سفرای جدید افزود: انتظار می‌رود در دوران مأموریت خود، برای کشور و ملت ایران تحریم‌شکن باشید و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشور‌های مقصد، مسیر توسعه همکاری‌ها را هموار کنید.

آقای پزشکیان، حضور سفیران ایران در کشور‌های مختلف را فرصتی ارزشمند برای ایجاد بستر‌های جدید همکاری دانست و خاطرنشان کرد: حضور شما می‌تواند زمینه‌ساز طرح های مشترک در حوزه‌های گوناگون، به‌ویژه صادرات و واردات و تبادل ظرفیت‌های اقتصادی، علمی و فناوری باشد. لازم است با شناسایی موانع ارتباطی و بانکی و تلاش برای رفع آنها، راه را برای گسترش مناسبات دوجانبه هموار سازید.

رئیس جمهور همچنین بر اهمیت نقش سفرا در حمایت از تولیدات ملی و صادرات کالا‌های ایرانی تأکید کرد و گفت: سعی کنید در کشور‌های محل مأموریت خود برای محصولات ایرانی بازاریابی کنید، موانع پولی و بانکی را مرتفع سازید و مسیر را برای استفاده از پول‌های ملی کشور‌های مبدا و مقصد، در تعاملات اقتصادی هموار کنید.

در این مراسم، آقای محمد فتحعلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در هند، آقای جلیل رحیمی جهان‌آبادی سفیر ایران در بنگلادش، آقای عباس طالبی‌فر سفیر ایران در کره شمالی، آقای غلامرضا مهدوی رجا سفیر ایران در نیجریه، آقای محمدجواد همت‌پناه سفیر ایران در تانزانیا و آقای محمود خانی جوی‌آباد سفیر ایران در مالی به ارائه گزارش‌هایی از اهداف، برنامه‌ها و اولویت‌های کاری خود برای گسترش روابط و همکاری‌های دوجانبه با کشور‌های محل مأموریت پرداختند.

سفیران اعزامی با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده همکاری در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، علمی و سیاسی کشور، ابراز داشتند که با استفاده از همه توان خود در راستای ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران و گسترش مناسبات دوستانه با کشور‌های محل مأموریت گام‌های مؤثر و عملیاتی برخواهند داشت.