به مناسبت ۱۵ مهر روز روستا و عشایر رویداد ملی این روز در ریگان برگزار شد

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، برپایی سیاه‌چادر اقوام مختلف، اجرای آیین‌های محلی و بازی‌های بومی، نمایش صنایع دستی و تولیدات خلاق، و نگارخانه‌ای از برنامه های این رویداد ملی است.

۱۵ مهر در تقویم کشورمان به عنوان "روز ملی روستا و عشایر" تعیین شده تا فرصتی برای تجلیل از اهمیت و نفش حیاتی روستاییان و عشایر در توسعه اقتصادی، اجتماهی و فرهنگی کشور باشد..

دانش آموزان یکی از مدارس کرمان هم امروز به مناسبت روز روستا و عشایر با سبک زندگی روستاییان و عشایر آشنا شدند.