مدیر گمرک، بازرگانی و توسعه صادرات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، از ابلاغ امکان پلاک‌گذاری خودرو‌های مناطق آزاد و تبدیل به پلاک ملی خبر داد.

ابلاغ امکان پلاک‌گذاری خودرو‌های مناطق آزاد و تبدیل به پلاک ملی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ناصر خرمالی، گفت: متقاضیان واجد شرایط با خودرو‌های سال ساخت ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ می‌توانند نسبت به اخذ کد شیما و ورود اطلاعات خود در سامانه اقدام کنند.

او افزود: تاکنون بیش از هزار و چهارصد متقاضی نام نویسی کرده و مراحل تبدیل پلاک خودرو‌های وارداتی از پلاک منطقه آزاد به پلاک ملی در حال انجام است.

خرمالی با اشاره به برخی مشکلات سامانه‌، گفت: برخی مشکلات فنی در فرآیند‌های آن وجود دارد و با همکاری مسئولان سامانه جامع تجارت با دبیرخانه شورایعالی در حال پیگیری و رفع است.

مدیر گمرک، بازرگانی و توسعه صادرات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، خاطرنشان کرد: ایجاد تسهیلات لازم در فرآیند تبدیل پلاک خودرو‌های مناطق آزاد به پلاک ملی توسط دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران ۱۲ مهر امسال به گمرک جمهوری اسلامی ابلاغ شد و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه جامع تجارت، مراحل نام نویسی و تبدیل پلاک خود را دنبال کنند.