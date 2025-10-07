مراسم پایانی جشنواره هنری و سینمایی فانوس و جشنواره فعالان فضای مجازی دفاع مقدس، دیشب در رفسنجان برگزار شد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان کرمان در آئین پایانی هفتمین جشنواره فعالان دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی که در محل موزه ریاست‌جمهوری رفسنجان برگزار شد؛ تعمیق و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را هدف اصلی برگزاری این جشنواره‌ها خواند و گفت: امسال بیش از هزار و ۱۵ نفر در این دو جشنواره شرکت کردند..

مهدوی‌فرد کسب رتبه نخست کشوری در جشنواره سال گذشته فعالان فضای مجازی و چهار جایزه از ۱۵ جایزه ملی و رتبه دوم بخش هنری و سینمایی فانوس و سه جایزه ملی توسط کرمانی‌ها را مایه مباهات دانست.

مهدوی‌فرد وجه تمایز جشنواره امسال از سال قبل را اضافه شدن بخش دانش‌آموزی دانست و توانمندی کودکان شرکت کننده و برگزیده را تحسین کرد.

عماد محمدی، مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان کرمان هم در سخنانی براهمیت تولید محتوای مناسب در مقابله با جنگ رسانه‌ای دشمن تاکید و بر همکاری با هنرمندان متعهد اعلام آمادگی کرد.