برگزاری پویش درختکاری در آذربایجان شرقی
پویش درختکاری به مناسبت روز ملی روستا و عشایر در آذربایجان شرقی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
پویش درختکاری به مناسبت روز ملی روستا و عشایر همزمان با سراسر کشور در آذربایجان شرقی در راستای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در کشور با مشارکت مردم به ویژه روستاییان، عشایر و دهیاران و با هدف ترویج فرهنگ منابع طبیعی و درختکاری در میان آحاد جامعه برگزار شد.
شریف زاده معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی در این مراسم ضمن تبریک فرا رسیدن روز ملی روستا و عشایر و برگزاری پویش درختکاری در این روز بر اهمیت درخت و درختکاری و توسعه فضای سبز و کاشت نهال توسط روستاییان تاکید کرد و گفت: جهت توسعه فضای روستا و اهمیت اقتصادی کاشت درخت تامین نهال بهره برداران روستای مایان در قالب طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت از طریق اداره منابع طبیعی و آبخیزداری به صورت رایگان انجام شد.
سعید پورحیدری رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تبریز به جایگاه ویژه عشایر و روستاها در جامعه اشاره کرد و گفت:یکی از مهمترین پتانسیلهایی که وجود دارد توان تولید داخلی در بخش کشاورزی و دامداری است که میبایست در برنامه ریزیهای کلان کشوری مد نظر قرار گیرد.
وی همچنین به سرمایههای انسانی و سرمایههای طبیعی اشاره کرد و افزود:هرگونه موفقیتی در بخش کشاورزی و دامداری مستلزم تامین زیرساختها در مناطق روستایی و عشایری میباشد.
وی همچنین به اهمیت منابع طبیعی اشاره کرد و افزود: هرگونه موفقیتی در بخش تولید محصولات کشاورزی و دامداری مستلزم حفظ آب، خاک و پوشش گیاهی میباشد.
پورحیدری به اهمیت دشت تبریز اشاره کرد و گفت: دشت تبریز یا همان دشت مایان سومین دشت بزرگ استان آذربایجان شرقی از نظر وسعت و اولین دشت استان از نظر حساسیت و موقعیت استراتژیک میباشد.
وی ادامه داد: دشت تبریز در مجاورت کلانشهر تبریز قرار دارد که بستر بسیاری از فعالیتهای کشاورزی و صنعتی محسوب میگردد و از طرفی نیز در فاصله نزدیکی از دریاچه ارومیه واقع شده است.
وی همچنین به اهمیت درخت و درختکاری و ایجاد فضای سبز اشاره کرد و گفت: یکی از راهکارهای اصلی مقابله با بحرانهای ریزگردها، آلایندههای صنعتی، فرونشست آبخوان ها، افت سطح سفرههای آب زیرزمینی، سیل و خشکسالی درختکاری و ایجاد پوشش گیاهی در بستر این دشت است.
گفتنی است در پایان مراسم با مشارکت مردم و اهالی روستا و حضور مسئولین، دهیار و شورای روستا و بهره برداران و دانش آموزان و جمع کثیری از اهالی روستای مایان سفلی کاشت نهال انجام شد.