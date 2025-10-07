پخش زنده
مهناز ذکایی به عنوان یکی از داوران حاضر در مسابقات فوتبال جام ملتهای زنان آسیا انتخاب شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهناز ذکایی یکی از داوران برجسته و بینالمللی فوتبال زنان ایران است که در حال حاضر به عنوان نفر اول داوری زنان ایران در لیست فیفا قرار دارد.
این داور اهل استان البرز، افتخارات زیادی در داوری کسب کرده و جزو اولین داوران زنی است که به عنوان داور VAR در فوتبال مردان هم از سال گذشته ورود کرده و بازیهای مهمی از جمله آخرین بازی فصل گذشته لیگ برتر مردان بین تراکتور و استقلال خوزستان را هم در اتاق VAR به عنوان یکی از داوران حضور داشته است. اما امروز ای اف سی فارسی خبری جالب را منتشر کرد که برای جامعه داوری ایران خوشحال کننده بود.
ای اف سی اسامی داوران حاضر در جام ملتهای زنان آسیا که اسفندماه امسال در استرالیا برگزار میشود را اعلام کرد که در این لیست نام مهناز ذکایی به عنوان نماینده ایران دیده شد.