به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمدرضا حیدر‌هایی اجرای این طرح ملی را با هدف شناسایی زودهنگام اختلالات بینایی و پیشگیری از بروز تنبلی چشم در کودکان مشمول برشمرد.

او گفت: تنبلی چشم یکی از بیماری‌های خاموش و بدون علامت دوران کودکی است و با تشخیص ندادن به‌موقع، آثار جبران‌ ناپذیری بر بینایی فرد در بزرگسالی برجای می گذارد.

حیدر‌هایی، گفت: طرح در سه پایگاه دائمی غربالگری در حال اجراست.

او افزود: کارشناسان بهزیستی کیش در پایگاه اول اجرای طرح در مؤسسه سمین کیش واقع در بلوار اندیشه، پایگاه دوم در مؤسسه سلّای زندگی کیش در بلوار ایران و سومین و اصلی‌ترین پایگاه نیز در اداره بهزیستی کیش واقع در میدان سعدی، خیابان اقبال و جنب مرکز بهداشت درحال اجرای طرح پیشگیری از تنبلی چشم کودکان هستند.

مدیر اداره بهزیستی کیش، خاطرنشان کرد: والدین می‌توانند همه‌ روزه از ساعت ۹ تا ۱۴ به همراه شناسنامه کودکشان، به یکی از پایگاه‌های اداره بهزیستی مراجعه و از خدمات غربالگری رایگان بینایی برای فرزندانشان بهره‌مند شوند.

حیدرهایی، هدف از اجرای طرح را شناسایی زودهنگام اختلالات بینایی و پیشگیری از بروز تنبلی چشم در کودکان سه تا شش سال عنوان کرد.

و گفت: درمان این عارضه در سنین پایین کاملاً امکان‌پذیر است و هرچه تشخیص زودتر انجام شود، نتیجه درمان موفق‌تر خواهد بود.

حیدر‌هایی افزود: طرح پیشگیری از تنبلی چشم تا پایان آذرماه ادامه دارد و کارشناسان بینایی‌سنج مستقر در پایگاه‌های بهزیستی آماده ارائه خدمات به خانواده‌های جزیره هستند و هدف ما این است که هیچ کودکی در کیش به دلیل تشخیص دیرهنگام دچار ضعف بینایی نشود.

او از والدین خواست با مراجعه به پایگاه‌های غربالگری، فرصت طلایی پیشگیری و درمان را از دست ندهند.