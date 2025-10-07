پخش زنده
سرپرست اداره بهزیستی کیش از اجرای طرح سراسری پیشگیری از تنبلی چشم کودکان سه تا شش سال، همزمان با سراسر کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمدرضا حیدرهایی اجرای این طرح ملی را با هدف شناسایی زودهنگام اختلالات بینایی و پیشگیری از بروز تنبلی چشم در کودکان مشمول برشمرد.
او گفت: تنبلی چشم یکی از بیماریهای خاموش و بدون علامت دوران کودکی است و با تشخیص ندادن بهموقع، آثار جبران ناپذیری بر بینایی فرد در بزرگسالی برجای می گذارد.
حیدرهایی، گفت: طرح در سه پایگاه دائمی غربالگری در حال اجراست.
او افزود: کارشناسان بهزیستی کیش در پایگاه اول اجرای طرح در مؤسسه سمین کیش واقع در بلوار اندیشه، پایگاه دوم در مؤسسه سلّای زندگی کیش در بلوار ایران و سومین و اصلیترین پایگاه نیز در اداره بهزیستی کیش واقع در میدان سعدی، خیابان اقبال و جنب مرکز بهداشت درحال اجرای طرح پیشگیری از تنبلی چشم کودکان هستند.
مدیر اداره بهزیستی کیش، خاطرنشان کرد: والدین میتوانند همه روزه از ساعت ۹ تا ۱۴ به همراه شناسنامه کودکشان، به یکی از پایگاههای اداره بهزیستی مراجعه و از خدمات غربالگری رایگان بینایی برای فرزندانشان بهرهمند شوند.
حیدرهایی، هدف از اجرای طرح را شناسایی زودهنگام اختلالات بینایی و پیشگیری از بروز تنبلی چشم در کودکان سه تا شش سال عنوان کرد.
و گفت: درمان این عارضه در سنین پایین کاملاً امکانپذیر است و هرچه تشخیص زودتر انجام شود، نتیجه درمان موفقتر خواهد بود.
حیدرهایی افزود: طرح پیشگیری از تنبلی چشم تا پایان آذرماه ادامه دارد و کارشناسان بیناییسنج مستقر در پایگاههای بهزیستی آماده ارائه خدمات به خانوادههای جزیره هستند و هدف ما این است که هیچ کودکی در کیش به دلیل تشخیص دیرهنگام دچار ضعف بینایی نشود.
او از والدین خواست با مراجعه به پایگاههای غربالگری، فرصت طلایی پیشگیری و درمان را از دست ندهند.