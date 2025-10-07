به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، فرهاد سعیدی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند در مراسم افتتاح نخستین نمایشگاه دائمی مصالح ساختمانی استان آذربایجان شرقی با اشاره به بی‌نظیر بودن این نمایشگاه در سطح استان اظهار داشت:وجود چنین مجموعه‌ای می‌تواند برای تامین بهینه و سریع مصالح مورد نیاز پروژه‌های عمرانی در شهر جدید سهند بسیار راهگشا باشد.

وی افزود:این نمایشگاه پتانسیل آن را دارد که با تقویت فعالیت‌های خود به قطب اصلی عرضه مصالح ساختمانی در منطقه تبدیل شود.

علی اصغر قنبری شهردار سهند نیز راه‌اندازی این نمایشگاه را گامی ارزشمند در مسیر توسعه و پیشرفت شهری دانست و بر ضرورت توسعه و ارتقای مستمر آن تاکید کرد.

وی از حمایت همه‌جانبه شهرداری از این مجموعه در راستای خدمت‌رسانی مطلوب به شهروندان و فعالان اقتصادی خبر داد و تنوع و کیفیت محصولات و ارائه مصالح با کیفیت استاندارد و پایدار، حذف واسطه‌ها و تامین مستقیم و قیمت‌های اقتصادی، خدمات خرید و امکان خرید حجمی و تحویل سریع، پشتیبانی تخصصی و ارائه مشاوره فنی توسط متخصصان حوزه ساختمان را از مزایای اصلی این نمایشگاه بیان کرد.

گفتنی است برپایی چنین نمایشگاه‌هایی نه تنها دسترسی سازندگان و شهروندان را به مصالح با کیفیت تسهیل می‌کند بلکه با ایجاد بستری رقابتی و تخصصی نقش موثری در شتاب‌بخشی به پروژه‌های عمرانی و توسعه پایدار شهر جدید سهند ایفا خواهد کرد.