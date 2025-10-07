قطعی ۱۰ ساعته گاز در بویراحمد
فردا گاز برخی مناطق شهرستان بویراحمد به دلیل توسعه شبکه ۱۰ ساعت قطع می شود.
به اطلاع شهروندان محترم در شهرستان بویراحمد می رساند جهت توسعه شبکه گاز رسانی گاز مجموعه روستاهای خلف آباد،کریم آباد بازرنگ،کردلاغری،در شهرستان بویراحمد در روز چهارشنبه مورخه۱۴۰۴/۰۷/۱۶ از ساعت ۸:۰۰ به مدت ۱۰ ساعت در صورت مساعد بودن هوا قطع خواهد شد.
لذا خواهشمند است در طول مدت قطع گاز از دستکاری تجهیزات گازرسانی خودداری نمایند و ضمن پیش بینی تمهیدات لازم شیر گاز بعد از کنتور خود را بسته نگه دارند و تا وصل مجدد گاز توسط مامورین این شرکت از دستکاری سیستمهای خود خودداری فرمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن ۱۹۴ تماس حاصل فرمایند.