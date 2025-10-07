به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، روابط عمومی شرکت گاز در اطلاعیه ای اعلام کرد:

به اطلاع شهروندان محترم در شهرستان بویراحمد می رساند جهت توسعه شبکه گاز رسانی گاز مجموعه روستاهای خلف آباد،کریم آباد بازرنگ،کردلاغری،در شهرستان بویراحمد در روز چهارشنبه مورخه۱۴۰۴/۰۷/۱۶ از ساعت ۸:۰۰ به مدت ۱۰ ساعت در صورت مساعد بودن هوا قطع خواهد شد.