بسم الله الرحمن الرحیم

انّا لله و انّا الیه راجعون

﴿وَلَا تَحسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ﴾

خبر جانسوز و افتخارآفرین شهادت روحانی جهادی، مخلص و فاضل حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا ولی‌زاده، بار دیگر دل‌های مردم آذربایجان شرقی را به درد و با غرور درآمیخت. این طلبه‌ متعهد، سال‌های عمر خویش را وقف تبیین معارف قرآن و اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، نشر ارزش‌های انقلاب اسلامی و تلاش بی‌وقفه برای بیداری و مقاومت در میان نسل جوان نمود.

ایشان در روز‌های پایانی عمر پربرکت خود، در سنگر تبلیغ و خدمت، همزمان در کنار مرزبانان جان‌برکف، از امنیت و عزت این سرزمین دفاع می‌کرد و در اثر حمله‌ ناجوانمردانه و کور دشمنان به این پاسداران غیرتمند، به افتخار بزرگ شهادت نایل آمد. این حادثه تلخ، خط بطلانی بر همه ادعا‌های دروغین دشمنان و نشانه‌ای روشن از عزم آنان برای ضربه به امنیت ملت ایران بود.

شهید ولی‌زاده نه فقط یک مبلغ، بلکه یک مجاهد تمام‌عیار بود؛ کسی که محراب مسجد را با پاسگاه مرزی پیوند زد و در هر دو میدان، با اخلاص و ایثار حضور داشت. زندگیش نشانه صدق این فرموده الهی است:

﴿مِّنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن یَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا﴾ (احزاب: ۲۳)

روحانیت این دیار، همچون گذشته، در خط مقدم دفاع از دین و انقلاب حاضر بوده و خون پاک این شهید والامقام، تذکر مجددی است بر مسئولیت بزرگ همه ما نسبت به پاسداری از آرمان‌های شهیدان. بی‌تردید، شهدای روحانی استان، جایگاه والایی در تاریخ مبارزات مردم آذربایجان شرقی خواهند داشت و یاد و راهشان الهام‌بخش حوزه‌های علمیه و مبلغان نسل‌های آینده خواهد بود.

ضمن محکومیت شدید این اقدام جنایتکارانه، به خانواده داغدار و سرافراز این شهید عزیز، مردم مومن مراغه و عموم مردم شریف استان بویژه حوزه‌های علمیه تسلیت عرض نموده و خداوند متعال را به رحمت و غفران واسعه برای این عبد صالح و صبر و اجر بی‌پایان برای بازماندگان ایشان می‌خوانم.

راهش مستدام، خونش مایه عزت و پیامش تا همیشه در فضای ایمان و مقاومت این سرزمین جاری باد.