کارشناس مسائل بین الملل با بیان اینکه رژیم صهیونیستی در آستانه فروپاشی نظامی و اقتصادی کامل است، گفت: بسیاری از کشورهای غربی تامین کننده قطعات نظامی و صنعتی برای رژیم صهیونیستی، با این رژیم، لغو قرارداد کرده اند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقایان احمد زارعان کارشناس مسائل غرب آسیا و هادی محمدی کارشناس مسائل بینالملل با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری به موضوع الزامات قطع شریان های اقتصادی رژیم صهیونی پرداختند و به سوالات در این باره پاسخ دادند.
در ابتدا محمدی کارشناس مسائل بین الملل درباره چرایی شکل گیری عملیات طوفان الاقصی و دستاوردهای این عملیات برای فلسطین، حماس و غزه و اینکه چه تبعاتی برای رژیم صهیونیستی داشت، گفت: طوفان الاقصی را اگر بخواهیم حتی از زبان آقای ترامپ بشنویم که در توییت روز گذشته خودش منتشر کرده میگوید که این اتفاق در ۳۰۰۰ سال گذشته در تاریخ یهود یعنی رژیم صهیونیستی بیسابقه است یعنی این اتفاق آن قدر بزرگ است که شاید در حجم عناوین کوچک نگنجد بازتابهایش و آثارهایش و تاثیری که بر خود این رژیم در افکار عمومی جهانی و در گفتمان نظام استکبار جهانی و افشای چهره واقعی که رژیم صهیونیستی و صهیونیسم بینالملل دارد و حامیان این رژیم یعنی شاید اگر کسی تصور میکرد که مثلاً یک حرکت آزادی بخش فلسطینی باید چه کار کند که بتواند هم سرزمینش را آزاد کند و هم حقانیتش را ثابت کند و هم مظلومیت بیش از ۷۰ سال خودش را در مقابل یک نظام وحشی نسل کش و جنایتکار بخواهد ابراز کند هیچ تصور کلاسه شدهای شاید وجود نداشت این شاید یک معجزه قرن است از یک زاویه به این جهت که هیچ کجای دنیا شما در هیچ کدام از تاریخ سیاسی کشورها که مسیر مبارزه و جریان آزادی بخشی سرزمینی را دنبال کردند این صحنههای رقت بار و تاسف برانگیز را که در غزه شاهد بودیم و مردم مقاومت آنچنانی کردند را شاید هیچ کجای دیگر با این وسعت و این شکل علنی شاهد نبودیم در تاریخ استعماری کشورها در آفریقا یا مناطق دیگر آمریکای لاتین حتی آسیا داریم نمونههای وحشیگری نظام استکباری آمریکاییها در قبال ویتنامیها یا در آفریقا صحنههای متفاوتی را از کشورهای استعماری اروپایی داشتیم ولی همه این شاید عصاره همه جنایات مرتکب شده در تاریخ را بشود در این دو سال در غزه و مردم و تحمل این مردم در انواع و اشکال سیاست نسل کشی و نژادپرستی.
کارشناس مسائل بین الملل با تاکید بر اینکه این عملیات ارزشمند بود افزود: اگر که فقط این مبارزه و این عملیات و یا دو سال مقاومت فقط در محاسبات شکست و پیروزی رژیم و مردم فلسطین اندازهگیری شود این تنگنایی را از جهت مفهومی ایجاد میکند در صورتی که کارکرد این ایثار بزرگ و این معجزهای که مردم از خودشان نشان دادند و مقاومتی که نیروهای مقاومت نشان دادند و صلابتی که نشان دادند این مسئله را در عرصه جهانی نظام جهانی یا گفتمان استکباری و صهیونیسم بین الملل را به چالش کشیده است. به خاطر دارم وقتی آمریکاییها به طبس حمله کردند حضرت امام (ره) دو شب بعد سخنرانی داشتند و گفتند ما چقدر باید هزینه میکردیم که نشان دهیم آمریکا اینگونه متجاوز است و به حاکمان تجاوز کرده است شاید هم نمیتوانستیم از جهت تبلیغاتی یا مجموعه اقدامات به این نتیجه برسیم این اقدام صرفاً در محدوده دستاوردهای امنیتی، نظامی، دکترین امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، ساختاری چهره نمایی واقعی و برداشتن این نقاب از چهره رژیم صهیونیستی فقط محدود نمیشود و در عرصه جهانی هم نظامهای استکباری و نظامهای دیکتاتوری گفتمانی که در نظام جهانی است و مهندسی کننده این اتفاقات در ۲ سال گذشته است اینها چیزهای کوچکی نیست که بگوییم اینها دستاوردهای کمی است حتی اگر در مقیاس معیارهای نظامی و امنیتی و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی بخواهیم بررسی کنیم میبینیم دستاوردهای بسیار بزرگی است کدام جریان آزادی بخش در تاریخ هفتاد و چند ساله فلسطینی میتوانست کلیت ساختارهای امنیتی و نظامی اقتصادی را به چالش جدی بکشد به مرز فروپاشی با اعترافاتی که خود کارشناسان رژیم صهیونیستی میکنند یا حتی در عرصه جهانی در داخل ایالات متحده این اعترافات را دارند که رژیم صهیونیستی اگر بخواهد ادامه بدهد میگویند ۳ سناریو در مقابل رژیم صهیونیستی است در آستانه مذاکرات که در قاهره جریان دارد اگر رژیم صهیونیستی بپذیرد نوعی توافق و پایان جنگ را بهترین گزینه برای سلامت نسبی برای این رژیم که تا ۲ سال باید وضعیت خودش را بهبود ببخشد این کارشناسان معتقدند اگر سناریوی استمرار وضعیت موجود یا تشدید این وضعیت ادامه پیدا کند حتماً فروپاشی اقتصادی یکی از جلوههای آن است و معتقد هستند با توجه به علائمی که در ساختارهای خصوصاً نظامی رژیم صهیونیستی وجود دارد در بخش زرهی و در بخش زمینی به ویژه در این دو بخش حتماً ما شاهد وضعیتهای فوق العاده اضطراری در ساختار نظامی رژیم صهیونیستی هم هستیم بازتاب این هم در بخش اقتصاد و هم در بخش امنیت و ارتش بازتابش در ابعاد مختلف داخل رژیم صهیونیستی است یعنی بر موج مهاجرت حتماً میافزاید در بحرانهای اقتصادی و تشدید کننده فرار نخبگان و فرار سرمایه و ابعاد مختلف آثار خودش را بر جای میگذارد.
زارعان کارشناس مسائل غرب آسیا به بررسی وضعیت فلسطین، حماس و غزه و رژیم صهیونیستی پیش از عملیات طوفان الاقصی و پس از آن پرداخت و گفت: تاریخ فلسطین و مسئله فلسطین یا مناقشه فلسطینی اسرائیلی در ۷ اکتبر خلاصه نمیشود ما تاریخی داریم ۷۵ سال قبل از این ماجرا یعنی از سال ۱۹۴۸ زمان شروع اشغال البته اشغال رسمی، چون قبل از ۱۹۴۸ در اشکال دیگری اشغال وجود داشته است از ۱۹۴۸ تا ۲۰۰۳ یک مقطعی است خود ۷ اکتبر یک حادثه مهم و بعد از آن هم این دو سالی که از ۷ اکتبر میگذرد این هم قابل بررسی است بنابراین هم مقطع قبل از طوفان الاقصی و هم مقطع بعد از طوفان الاقصی حائز اهمیت است و اگر بخواهیم طوفان الاقصی را به عنوان یک نمونه مطالعه موردی راجع به آن داشته باشیم به عنوان یک کیس مطالعاتی حتماً باید قبل از آن و بعد از آن را بررسی کنیم از اینجا میتوانیم ورود کنیم به سوال شما و پاسخ به سوال شما، ببینید قبل از عملیات طوفان الاقصی همه روندها به ضرر فلسطین بود و اگر ما روندهای سیاسی و ژئوپلیتیکی را بررسی کنیم شاهد این هستیم که روند عادیسازی روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی سرعت گرفته بود و فقط در سال ۲۰۲۰ میلادی طی توافق ابراهیم ۴ کشور عربی روابط خودشان را با رژیم عادی سازی کردند و کشورهای دیگری هم در نوبت عادیسازی روابط خودشان با رژیم صهیونیستی بودند از سوی دیگر اصلاً آرمان فلسطین در حال فراموشی بود و به نوعی انگار مردم فلسطین یک ملت فراموش شده بودند هم در افکار عمومی منطقه ما یعنی منطقه اسلامی و عربی و هم در سطح جهانی گویی اساساً این ملت وجود نداشتند و به هر حال شرایط به ضرر فلسطینیها بود و از آن سمت رژیم روز به روز بر دایره تثبیت خودش و بر وضعیت تثبیت خودش در این مسیر گام برمیداشت و میتوانیم بگوییم به طور خلاصه روندها به ضرر فلسطینیها و به نفع رژیم صهیونیستی بود، طوفان الاقصی اتفاق افتاد در حدود ۱۲ ساعت اوج این عملیات بود و تاثیرات تاکتیکی داشت در حوزه میدان اینکه رزمندگان چگونه از آن موانع عبور کردند و چه ضرباتی را به دشمن صهیونیستی وارد کردند چه تعداد از آنها تلفات و اسیر گرفتند و چه تعدادی از پایگاههای اطلاعاتی و نظامی و امنیتی آنها را در غلاف غزه منهدم کردند اینها بحثهای تاکتیکی است مربوط به روز ۷ اکتبر، اما بعد از روز ۷ اکتبر ما شاهد تغییر روند هستیم یعنی آن روندی که به ضرر ملت فلسطین در حال جریان بود رژیم در حال جذب در منطقه ما بود این روند تغییر پیدا کرد و آن روند عادی سازی به طور کلی به کنار رفت و اینکه رژیم به دنبال این بود که تبدیل بشود به یک کشور نرمال در منطقه ما بعد از عادیسازی روابط خودش با کشورهای منطقه این روند کاملاً متوقف شد و از سوی دیگر مسئله فلسطین به مسئله اول جهان اسلام، کشورهای عربی و سراسر جهان تبدیل شد.
وی ادامه داد: اگر ما بررسی کنیم تظاهراتهایی که به نفع فلسطینیها در دنیا اتفاق افتاده واقعاً شاهد یک خیزش عمومی هستیم و میتوانیم اسمش را بیداری بگذاریم یک بیداری جهانی در موضوع فلسطین اتفاق افتاد و امروز مردم دنیا از خودشان سوال میکنند که منازعه فلسطینی اسرائیلی دلیل و ریشههایش چیست و این توجه عمومی را عملیات طوفان الاقصی ایجاد کرد به مسئله فلسطین، حالا بیاییم راجع به مصادیقش صحبت کنیم این کاروانی که حرکت کرد دهها کشتی از کشورهای مختلف و بیش از ۴۰۰ فعال مدافع حقوق فلسطین به سمت سواحل غزه برای شکستن این محاصره خوب این اقدام، اقدامی بینظیر در طول تاریخ فلسطین است و این تظاهرات گسترده که میبینیم من معتقدم یک شرکت کننده در تظاهرات حمایت از فلسطین شاید معادل ۱۰۰۰ نفر شرکت کننده در سایر کشورهای اسلامی و عربی باشد، چون در کشورهای غربی حمایت از فلسطین هزینه بردار است از دانشگاهها اخراجشان میکنند و شاید فرصتهای شغلی را از دست بدهند یا برای شرکت در این مراسم باید از تعطیلات و اوقات فراغتشان بگذرند یا شاید باید هزینه کنند اینها باید به نوعی متقبل هزینههای ان جی اوها بشوند که برگزار کننده تجمعات هستند، این عظمت جهانی که رخ داد در حمایت از فلسطین نشان میدهد که روند کاملاً به نفع فلسطین تغییر پیدا کرده و در نقطه مقابل موج نفرت عمومی که از رژیم صهیونیستی پدیدار شده در سطح افکار عمومی و ما شاهد این هستیم که مطالبات وسیعی دارد میگیرد که رژیم صهیونیستی از همه رویداد هنری و رویدادهای ورزشی کنار گذاشته بشود یا موج به رسمیت شناختن کشور فلسطین در بین کشورهای دنیا آنهایی که تا الان به رسمیت نشناخته بودند و در این میان میبینیم فرانسه و انگلستان هم میآیند به رسمیت میشناسند حالا کاری به اغراض اینها نداریم خود این حادثه، حادثه مهمی است یعنی اینها دیگر نمیتوانند انکار کنند این حجم از جنایتها را و نکته بعد این است که یک روایت تاریخی که بر ساخته صهیونیستها بود در ارتباط با حقانیتشان برای حاکمیت بر فلسطین این روایت باطل شد و امروز دنیا به مسئله فلسطین به گونه دیگر نگاه میکند و اتفاقاً روی همین نکته ترامپ هم صحه گذاشت که رژیم صهیونیستی جایگاه خودش را نزد افکار عمومی از دست داده و آسیب دیده چهره و پرستیژش به هر حال اگر ما بخواهیم مقایسه کنیم بعد و قبل از طوفان الاقصی در بسیاری از روندها رژیم صهیونیستی دچار آسیبهای جدی شده و خیلی راجع به آن میشود حرف زد، به عنوان نکته پایانی عرض کنم رژیم صهیونیستی در طول دو سال اخیر خیلی تلاش کرد که بر چالشهای محیط امنیتی خودش غلبه کند به هر حال عملیات طوفان الاقصی چالشی بود در محیط امنیت داخلی رژیم صهیونیستی تلاش کرده بر این چالش و چالشهای منطقه غلبه کند، اما وقتی امروز بررسی میکنیم میبینیم رژیم به این هدف دست پیدا نکرده و محیط امنیتی رژیم صهیونیستی نسبت به قبل از طوفان الاقصی ناامنتر شده است اگرچه که رژیم دستاوردهای تاکتیکی داشته به هر حال رهبران مقاومت را به شهادت رسانده و رهبران شاخصی از خود فلسطینیها از شهید سنوار گرفته تا شهید ضیف، شهید آروری و امثال اینها شهید هنیه اینها را به شهادت رسانده بیش از ۶۵ هزار شهروند فلسطینی را در غزه به شهادت رسانده شاید ۷۰ درصد غزه را ویران کرده اینها دستاوردهای تاکتیکی رژیم صهیونیستی است، اما اینها را نتوانسته به دستاوردهای راهبردی تبدیل کند، چون هدف آنها نابودی مقاومت بود و هدف آنها نابودی حماس بود، هدف آنها واقعاً تخریب زیرساختها با هدف تخریب زیرساخت نبوده هدف آن نابودی مقاومت بوده و امروز با این هدف خیلی فاصله دارد.
محمدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در سناریوهای پیشروی رژیم صهیونیستی چند گزینه وجود دارد، استمرار وضعیت موجود منجر به فروپاشی اقتصادی رژیم صهیونیستی خواهد شد گفت: این گفته خود کارشناسان اسرائیلی است که در این رابطه اظهار نظر کردند که سه حالت ممکن است در مذاکرات قاهره به آن بتوانیم گمانهزنی کنیم.
این کارشناس مسائل بین الملل در پاسخ به این پرسش که آیا استمرار وضعیت موجود که منجر به فروپاشی اقتصادی رژیم صهیونیستی میشود به دلیل آسیب دیدن زیرساختهای اقتصادی رژیم در طی دو سال گذشته است؟ یا به دلیل موج نفرتی است که در دنیا علیه رژیم شکل گرفته؟ ادامه داد: خود کارشناسان اسرائیلی استدلال میکنند میگویند اولاً از ۴ بندر در این رژیم که واردات و صادرات برای رژیم انجام میدهد دو بندر اصلی حیفا و ایلات وجود دارد که یکی از آنها تعطیل است یعنی در تامین مواصلات دریایی آنها با اشکالات جدی مواجه هستند خود این مسئله و فشار جهانی نسبت به تعامل با رژیم صهیونیستی که عمدتاً با شرکتهای اروپایی مراودات اقتصادی داشتند تامین نیازمندیها را از مسیر طبیعی خارج کرده یعنی خود این مسئله موجب شده در محیط داخلی در بعد اقتصادی دارم به آن اشاره میکنم که موجب شده حداقل نرخ افزایش کالاهای عمومی برای مردم حداقل ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش قیمت پیدا کند و رشد بیکاری و رشد خسارتهای اقتصادهای کوچک و فرار سرمایهها یعنی مجموعه این عوامل از مؤلفههای خارجی و داخلی به علاوه اینکه هزینههای ادامه جنگ نوعی شرایط تصاعدی را برای خودش به وجود میآورد و اولین چیزی که مورد هدف قرار میدهد وضعیت اقتصاد اسرائیل است که در شرایط اضطرار قرار میگیرد این نکته را یادآوری کنیم که رژیم صهیونیستی ارکان اصلی پایداری اش چند رکن است یک بخش نظامی، یک بخش امنیتی اطلاعاتی است، یک بخش اقتصادی است یعنی اگر این سه رکن کنار همدیگر قرار نگیرند ضریب تاب آوری و ماندگاری رژیم با سوال مواجه است، الان در بخشهای هایتک و بخشهای صنایع پیشرفته خود مدیران آنها ابراز میکنند که دولت هیچگونه کمکی نمیتواند برای بهبود وضعیت ما انجام بدهد و هیچ سرمایهگذاری در این دو سال انجام نگرفته است فرار نخبگان از اینجا ادامه دارد اعم از پزشک یا متخصصین مختلف در عرصههای مختلف هوش مصنوعی، صنایع پیشرفته و نیازمندیهایی که اقتصاد اسرائیل به آن دارد میبینیم آنها تحت تاثیر هستند و به واسطه اینکه احساس امنیت نمیکنند و چشم انداز را هم خوب نمیبینند با استمرار این وضعیت و هزینههای سربار جدیدی هم به رژیم وارد میشود ضمن اینکه انگیزههای اینکه جامعه صهیونیستی این سوال را دارد حداقل نیمی از آن بر اساس آمارهایی که از نظرسنجیهای خود منابع اسرائیلی وجود دارد نیمی از این جامعه میگوید که چرا برای پایان این جنگ هیچ برنامهای وجود ندارد چرا نخست وزیر یعنی نتانیاهو هرگونه تلاش برای توقف این جنگ و پایان دادن به این تراژدی که بازتابش ابعاد روانی و ابعاد انسجام ملی را بر هم زده چرا برای این برنامه ندارد یعنی جامعه دچار یک شکاف بزرگ است ضمن اینکه انگیزههایش را از دست داده حتی فراخوان میکنند برای اینکه نیروهای ذخیره از جامعه یعنی از شغلشان و محل کارشان منفک شوند و به بدنه ارتش بپیوندند، اقبالی از این فراخوانها صورت نمیگیرد که اینها نشانههای جدی است از اینکه اعتماد به دولت و اعتماد به دستگاه مختلف نظامی و امنیتی اصلاً اینکه ادامه این وضعیت چه سودی برای ما دارد و چه نتیجهای از آن طی دو سال گذشته گرفتیم آیا توانستیم اسرا را آزاد کنیم با عملیات نظامی، آیا توانستیم مقاومت را نابود کنیم، آیا توانستیم حکومت آنها را از بین ببریم تمام اهداف پنجگانهای که نتانیاهو اعلام کرده چه در غزه و چه در مناطق پیرامونی میگویند هیچ کدام از اینها به دست نیامده است پس در واقع ما یک جنگ بیهوده را داریم بر آن پافشاری میکنیم لذا شرایط از روز اولی که رژیم احساس کرد باید از خودش دفاع کند در مقابل شوک استراتژیک که به او وارد شده متفاوت شده است فقدان دستاورد، تصاعد هزینههای مختلف در ابعاد مختلف به علاوه فقدان انگیزه و اراده لازم و آثار مؤلفههای خارجی که آقای ترامپ میگوید نتانیاهو شما میخواهید بروید الان غزه را اشغال کنید در برنامه ارابههای گدئون ۲ میتوانی آن را اشغال کنی ولی دنیا را از دست میدهی، وقتی سیانان نظرسنجی میکند بیش از یعنی ارقام بسیار بالایی بیش از نیمی یعنی حدود ۷۰ درصد از مردم نسبت به رژیم صهیونیستی یا نفرت دارند یا نگاه بسیار منفی دارند اینها نشانههایی است که از زبان ترامپ شنیده میشود همین نمونهها از زبان مقامات دیگر غربی نیز شنیده میشود معنی آن این است که شما نه در داخل دستاوردی دارید و نه در خارج، الان کشورهای غربی که تامین کننده قطعات نظامی و صنعتی برای رژیم صهیونیستی هستند بسیاری از آنها مثل اسپانیا، ایرلند، هلند و کشورهای دیگر کاملاً اعلام لغو قرارداد یا مثل ایتالیا که کارگرهایش میگویند ما جلوگیری میکنیم از هر کشتی که بخواهد از اینجا حرکت کند و در اینجا پهلو بگیرد به سمت رژیم صهیونیستی بخواهد برود.
