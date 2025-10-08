پخش زنده
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی از تحول در زیرساختهای برق بیش از یکهزار و ۱۰۰ روستای سطح استان در قالب طرح بهارستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی از تحول در زیرساختهای برق بیش از یکهزار و ۱۰۰ روستای سطح استان در قالب طرح بهارستان خبر داد و گفت: طرح ملی بهارستان از سال ۱۴۰۰ با هدف توسعه و اصلاح زیرساختهای برقرسانی و ارتقای سطح خدمات به مشترکان روستایی در آذربایجان غربی نیز همزمان با سایر استانها اجرا و تاکنون در بیش از ۴۰ درصد از روستاهای استان اجرایی شده است.
طاهر کیامهر مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ضمن تشریح مزایای اجرای این طرح عنوان کرد: اجرای طرح بهارستان؛ بهینه سازی و اصلاح شبکه برق روستایی نقش مهمی در افزایش پایداری شبکه، کاهش خاموشیها، بهینهسازی مصرف انرژی و ارتقای رفاه اجتماعی در مناطق روستایی دارد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: در اجرای طرح بهارستان، اقدامات گستردهای نظیر تعویض پایههای فرسوده، جابه جایی تیرهای موجود در معابر، تبدیل شبکههای سیمی به کابلهای خودنگهدار، اصلاح روشنایی معابر و بهسازی تأسیسات برقرسانی در سطح روستاهای استان صورت گرفته است.
وی ادامه داد: برای اجرای این طرح، اعتباری بالغ بر ۵۷۸۳۱۲۰ میلیون ریال تخصیص یافته که در راستای سیاستهای وزارت نیرو در جهت بهبود کیفیت خدمات، مدیریت مصرف انرژی و توسعه پایدار مناطق روستایی هزینه شده است.
کیامهر در ادامه تصریح کرد: از مجموع ۲ هزار و ۸۰۶ روستای واقع در آذربایجان غربی حدود نیمی از شبکههای برق روستاهای سطح استان توسط همکاران و تلاشگران صنعت برق در قالب طرح بهارستان بهینه سازی و اصلاح شده است که در صورت تخصیص منابع و تداوم اجرای این طرح؛ اجرای آن در ۱۰۰ درصد روستاهای استان انجام خواهد شد.