بررسی روند ساماندهی اراضی ارتش در ارومیه
مدیرکل راه وشهرسازی آذربایجانغربی گفت: بستر لازم برای ساماندهی اراضی مورد نیاز ارتش فراهم است و این امر همکاری بیش از پیش مسوولان مربوطه را میطلبد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ پیمان آرامون در جلسه بررسی راهکارهای تامین نیازهای ارتش که با حضور نمایندگان و فرماندهان ارتش برگزار شد، اظهار داشت: تدابیر لازم در خصوص اراضی شهرستان ۴۱ هکتاری خوی و ۷ هکتاری ارومیه سنجیده شده است.
وی افزود: تامین اراضی مورد نیاز ارتش برای انجام امورات سازمانی در کانون توجه قرار دارد و با جدیت دنبال میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: ساماندهی اراضی و بررسی مسائل موجود در اولویت بوده و باید اهتمام ویژه در این خصوص وجود داشته باشد.