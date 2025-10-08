مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: افزایش تعامل میان مردم و نیرو‌های انتظامی موجب تقویت حس امنیت و اعتماد عمومی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ به مناسب فرارسیدن هفته نیروی انتظامی مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی با سردار جهانبخش فرمانده انتظامی استان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی در این دیدار با تبریک هفته نیروی انتظامی، اظهار داشت: افزایش تعامل میان مردم و نیرو‌های انتظامی موجب تقویت حس امنیت و اعتماد عمومی می‌شود.

پیمان آرامون تاکید کرد: همکاری بیش از پیش راه و شهرسازی و نیروی‌های نظامی و انتظامی نقش مهمی در ارتقاء ایمنی، نظم و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۶۰۰ کیلومتر قرارداد راهسازی با ۱۸ همت اعتبار پیش‌بینی شده، در دست اجراست و در بخش مولدسازی نیز ۵۰۰ میلیارد تومان تزریق منابع مالی از طریق مولد سازی برای طرح‌های راه و شهرسازی داشتیم.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی افزود: این اداره با جذب ۱۷۴۰ میلیارد تومان اعتبار جزو سه استان برتر کشور در تحقق جذب بودجه بوده و جذب ۱۱۴ درصد داشته است.

آرامون با اشاره به تامین اراضی مورد نیاز برای اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن اظهار داشت: اراضی مورد نیاز برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن از طریق الحاق به محدوده تامین شده و مشکلی از این بابت وجود ندارد.