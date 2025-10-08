لزوم افزایش ضریب نفوذ دانش در بین کشاورزان
رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی گفت: افزایش ضریب نفوذ دانش در میان کشاورزان نقش تعیینکنندهای در ارتقای بهرهوری و اصلاح الگوی کشت استان دارد و به پایداری کشاورزی در شرایط بحران کمآبی کمک میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ محمدرضا اصغری در آیین آغاز سال زراعی جدید و در ارتباط با شبکه برکت در استودیو کشاورز آذربایجانغربی، اظهار کرد: باید روشهای مقاومسازی کشاورزی و تولید در برابر کمآبی ارائه شود تا از کاهش عملکرد و کیفیت محصولات جلوگیری کنیم. استفاده از ارقام مقاوم به کمآبی، روشهای بهزراعی، تغذیه مناسب و توسعه روشهای نوین آبیاری باید در اولویت قرار گیرد.
وی افزود: مراکز علمی، تحقیقاتی و ترویجی وظیفه دارند روشهای نوین را به کشاورزان آموزش دهند و افزایش ضریب نفوذ دانش در این حوزه باید در صدر برنامهها باشد. همچنین بهرهگیری از همه ظرفیتها از جمله فضای مجازی، بسیج مهندسین کشاورزی، کارشناسان نظام مهندسی، مراکز فنی و مشاورهای، دهیاری و شوراهای روستاها برای توسعه آموزشهای ترویجی ضروری است.
اصغری در پایان اشاره کرد: با توجه به شرایط فعلی و کاهش نزولات آسمانی، امکان تأمین آب برای کشاورزان جهت کشتهای پاییزه توسط شرکت توزیع آب استان با محدودیت خواهد بود و آگاهسازی کشاورزان از این موضوع ضروری است.