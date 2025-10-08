اجرای الگوی کشت مناسب، امنیت غذایی و پایداری تولید را تضمین میکند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ جلسه وبیناری الگوی کشت و ارتقای بهرهوری بخش کشاورزی با حضور رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی و نمایندگان تمامی شهرستانهای استان برگزار شد.
محمدرضا اصغری رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی در این جلسه با تأکید بر اهمیت رعایت الگوی کشت گفت: اجرای الگوی کشت مناسب، امنیت غذایی و پایداری تولید را تضمین میکند.
اصغری اظهار کرد:الگوی کشت باید در تمامی زیر بخشهای زراعی، باغی و دامی و ... رعایت شود و کارگروههای الگوی کشت در استان و شهرستانها فعال بوده و پیشنهادات خود را برای اجرا به ستاد ارائه دهند.
اصغری همچنین اعلام کرد که کشاورزانی که الگوی کشت را رعایت کنند، در اولویت دریافت خدمات حمایتی از جمله تسهیلات بانکی و تأمین نهادهها قرار خواهند گرفت و تصریح کرد: میزان مشارکت کشاورزان نسبت به گذشته افزایش یافته است، زیرا آنان خود اثرات بحران کمآبی را تجربه کردهاند.
وی از دانشگاهیان و دانشجویان خواست تا طرحها و برنامههای خود را در زمینه مدیریت منابع آبی و مقاومسازی کشاورزی ارائه دهند تا تولید غذا در برابر خشکسالی و کمآبی مقاوم شود.