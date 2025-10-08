به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ به مناسبت گرامیداشت هفته نیروی انتظامی (فراجا)، طاهر کیامهر، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان، با فرمانده محترم نیروی انتظامی استان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار صمیمانه مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی از همکاری‌های مستمر و مؤثر مجموعه نیروی انتظامی استان با صنعت برق به‌ویژه در زمینه مقابله با سرقت تجهیزات شبکه و تأمین امنیت زیرساخت‌های حیاتی برق‌رسانی قدردانی کرد.

فرمانده نیروی انتظامی استان نیز در این دیدار، ضمن تشکر از حضور مدیرعامل و همکاران شرکت توزیع، بر آمادگی کامل مجموعه فراجا برای تداوم و ارتقاء سطح همکاری‌ها با شرکت توزیع نیروی برق استان تأکید کرد و گفت: امروزه تأمین برق پایدار به عنوان یکی از زیرساخت‌های اصلی زندگی مردم بسیار مهم و حیاتی بوده و تامین برق پایدار تاثیر مستقیمی بر امنیت عمومی دارد.