استاندار آذربایجان‌غربی و دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، از قرار گرفتن طرح بارورسازی ابر‌ها در حوضه آبریز این دریاچه در اولویت اجرای برنامه‌های احیا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رضا رحمانی در حاشیه جلسه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده از ابتدای سال جاری، افزود: موضوع بارورسازی ابر‌ها در راستای بهبود وضعیت منابع آبی حوضه دریاچه ارومیه و با هدف تقویت بارش‌ها، در دستورکار دبیرخانه کارگروه ملی نجات این دریاچه قرار گرفته و پس از طرح در نشست مشترک با وزیر نیرو، مورد موافقت اولیه قرار گرفت.

وی همچنین خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های مستمر دبیرخانه و همراهی دستگاه‌های اجرایی مرتبط، توافق‌های لازم برای استقرار هواپیما‌ها و پهپاد‌های ویژه عملیات بارورسازی در استان‌های آذربایجان‌غربی و آذربایجان‌شرقی حاصل شده است.

استاندار آذربایجان‌غربی در پایان به برگزاری نشست اخیر شورای راهبردی در تبریز با حضور دو استاندار منطقه اشاره کرده و افزود: در این جلسه بارورسازی ابر‌ها به پیشنهاد دبیرخانه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه به‌عنوان یکی از محور‌های اصلی مورد بررسی قرار گرفته و بر نقش مکمل این طرح در کنار سایر برنامه‌های احیای دریاچه تأکید شد.