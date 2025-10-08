دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه خبر داد.
بارورسازی ابرها در حوضه دریاچه ارومیه در اولویت اجرا قرار گرفت
استاندار آذربایجانغربی و دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، از قرار گرفتن طرح بارورسازی ابرها در حوضه آبریز این دریاچه در اولویت اجرای برنامههای احیا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ رضا رحمانی در حاشیه جلسه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه با اشاره به پیگیریهای انجامشده از ابتدای سال جاری، افزود: موضوع بارورسازی ابرها در راستای بهبود وضعیت منابع آبی حوضه دریاچه ارومیه و با هدف تقویت بارشها، در دستورکار دبیرخانه کارگروه ملی نجات این دریاچه قرار گرفته و پس از طرح در نشست مشترک با وزیر نیرو، مورد موافقت اولیه قرار گرفت.
وی همچنین خاطرنشان کرد: با پیگیریهای مستمر دبیرخانه و همراهی دستگاههای اجرایی مرتبط، توافقهای لازم برای استقرار هواپیماها و پهپادهای ویژه عملیات بارورسازی در استانهای آذربایجانغربی و آذربایجانشرقی حاصل شده است.
استاندار آذربایجانغربی در پایان به برگزاری نشست اخیر شورای راهبردی در تبریز با حضور دو استاندار منطقه اشاره کرده و افزود: در این جلسه بارورسازی ابرها به پیشنهاد دبیرخانه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه بهعنوان یکی از محورهای اصلی مورد بررسی قرار گرفته و بر نقش مکمل این طرح در کنار سایر برنامههای احیای دریاچه تأکید شد.