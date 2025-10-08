شهدا الگوی ماندگار ایمان و ایستادگی هستند
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در جمع پرشور مرزبانان ستاد فرماندهی مرزبانی استان آذربایجان غربی: شهدا الگوی ماندگار ایمان و ایستادگی هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ حجتالاسلام والمسلمین علی شیرازی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی کل انتظامی کشور در جمع مرزبانان استان آذربایجان غربی، ضمن تبریک هفته فراجا، شهدا را الگوی ماندگار ایثار و مقاومت دانست و با اشاره به سالگرد عملیات «طوفانالاقصی» تأکید کرد: این عملیات ماهیت پوشالی رژیم صهیونیستی را برملا ساخت و نشان داد قدرت حقیقی در اراده الهی نهفته است.
حجتالاسلام والمسلمین شیرازی همچنین با مرور خاطرات دفاع مقدس، شباهتهای دو مقطع تاریخی را یادآور شد و گفت: در جنگ تحمیلی نیز دشمنان با همه توان به میدان آمدند، اما خداوند در لحظه آخر ورق را برگرداند. همان خدایی که در دفاع مقدس ما را یاری کرد، امروز نیز حامی جبهه حق است. صدام رفت، اما جمهوری اسلامی با عزت و اقتدار ایستاد و امروز مردم ما آزادانه به زیارت کربلا میروند.