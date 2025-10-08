به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، ذبیح الله خدائیان با انتقاد از نحوه نظارت وزارت جهاد کشاورزی، بر ثبت سفارش برنج گفت: انتظار داریم این وزارتخانه، رصد دقیق تری بر عملکرد وارد کنندگان داشته باشد و اجازه ندهد افرادی با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان، برنج وارد کنند و با قیمت آزاد به مردم بفروشند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، عملکرد سامانه ثبت سفارش را موجب ایجاد انحصار در واردات برنج دانست.

خدائیان افزود: ۲۱۳ مورد از ۲ هزار آسیب‌های فسادزای شناسایی شده در کشور را در دستور کار قرار دادیم و بیش از ۵۰ گلوگاه فساد با کمک دستگاه‌های اجرایی کشور برطرف شده است.