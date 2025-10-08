به گزارش خبرگزاری صداوسیما آقای ابراهیم عزیزی با حضور در برنامه «صف اول»، برنامه‌ها و اقدامات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی را تشریح کرد و به پرسش ها در این باره پاسخ داد.

عزیزی در پاسخ به این پرسش که در شرایط کنونی کشور مجلس به صورت عام و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به صورت خاص چگونه می‌تواند جایگاه کشورمان را تقویت کند، گفت: دشمنی با کشور ما سبقه طولانی دارد از انقلاب اسلامی تا الان به نحوه‌های مختلف این شرایط وجود داشته، اما بیاییم در همین سال‌های اخیر به روش‌های مختلف تلاش داشتند که آن فشار حداکثری را به کشور بیاورند در تحریم‌های اقتصادی مختلف بگیرید تا ترور که اصلاً دولت چهاردهم با یک شرایطی در روز اول شروع کرد که فکر می‌کنم بی‌سابقه بود بعد از آنکه برنامه‌هایشان به نتیجه نرسید جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را داشتیم، بعد از آن فعال کردن غیرقانونی به اعتقاد بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی فعال شدن مکانیزم ماشه را داشتیم گویا این شرایط از هر مرحله‌ای که به نتیجه نمی‌رسند یک در دیگری باز می‌کنند برای اینکه بخواهند به آن چیزی که مد نظر دارند برسند با این شرایط شما موافق هستید، ارزیابی و نظر شما و این نگاه این موضوع و این شرایط از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شما چطور به آن نگاه می‌کنید؟

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: در ابتدا اجازه می‌خواهم چند مناسبت داریم آنها را تبریک بگویم چهل و یکمین سالگرد تشکیل وزارت اطلاعات ایران اسلامی است می‌خواهم از این فرصت استفاده کنم به همه سربازان گمنام ایران اسلامی حافظان امنیت کشور تبریک عرض کنم این ایام را، هفته انتظامی است به همه دلاور مردان انتظامی کشور تبریک عرض می‌کنم و برایشان آرزوی توفیق و موفقیت به ویژه عزیزانی که الان در مرز و مرزبانی در نقاط مختلف ایران اسلامی در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها منشا تامین نظم و امنیت هستند و آرامش این ملت مدیون آنها است این ایام بر آنها مبارک باشد، امروز هم روز روستا و عشایر است که هم به روستاییان عزیز و هم به عشایر شجاع و غیور و دلدادگان مکتب انقلاب اسلامی مبارک باشد، بحث بسیار مهم و بدون شک برای ملت ایران می‌تواند اگر همه صاحب نظران و مسئولین بیایند از همه فرصت‌ها استفاده کنند توضیح بدهد و تشریح کند شاید مفید واقع بشود اینکه تحولات منطقه را چطور می‌بینیم، وظایف ما در این شرایط چگونه است، آینده ایران اسلامی تحولات آتی از نوع موضوعات مهمی است که باید همه صاحب نظران را به نوعی می‌توانند بیایند و تشریح کنند مجموعه صدا و سیما بیاورد و این کار خوب را شما ادامه خواهید داد، اما اشاره‌ای داشتید از تحولات دوران اخیر می‌خواهم یک مقدار برگردم عقب‌تر، جمهوری اسلامی ایران اندیشه‌های بلندی داشته و روی این اندیشه‌های بلند که با انقلاب اسلامی شروع کرد در طول سال‌ها مستمر و ثابت قدم ایستاده و، چون دارای اندیشه‌های بلند، گفتمان قوی و یک رویکرد تقریباً مبتنی بر اندیشه‌های الهی دشمنانی هم از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز داشته و صف آرایی‌هایی را هم شاهد بوده است خیلی جا‌هایی را گفتم ۲۲ بهمن ۵۷ انقلاب ما به پیروزی رسیده ما ۲۷ بهمن ۵۷ در برخی از نقاط کشور شاهد برخی از حوادث و مسائل بودیم از بعد از پیروزی انقلاب کمتر مقطعی را داشتیم که ملت بزرگ ما در آوردگاه‌های مختلف، در صحنه‌های مختلف پاسدار این ارزش‌ها، اصول و آرمان‌های اسلام و انقلاب اسلامی نبودند جنگ تحمیلی، کودتا‌ها و برخی اقداماتی که در سرحدات ما انجام گرفت خود جنگ تحمیلی واقعاً یک حرکت بزرگی بود که البته حماسه سازان ملت بزرگ ایران بودند و افتخار آفرینی از آن ملت ایران و شکست از آن دشمنان ملت ایران بود، اما بعد از جنگ ما با توطئه‌های بی‌شماری رو‌به‌رو بودیم.

عزیزی ادامه داد: علی القاعده می‌شود تشریح کرد و تبیین کرد اهداف دشمن و رویکرد‌های دشمن اقدامات ایران اسلامی را و بدون شک هر کدام یک کتاب ماندگار سرفصل‌های بی‌نظیر از حماس آفرینی ملت ایران است، اما آنچه که در این ایامی که از این مقطعی که دولت جدید آمریکا سر کار آمد شاید بشود یک فصل جدیدی از اقدامات شجاعانه و بی‌نظیر ملت ایران را تفسیر کرد از زمانی که دولت جدید آمریکا سرکار آمد راهبردی را برای مبارزه و مقابله با ملت بزرگ ما، با اندیشه‌های ملت ایران، با جبهه مقاومت شروع کرد و سه اقدام را به طور مشخص در دستور کار گذاشت که هر کدام از اینها البته نیازمند یک زمانی برای تشریح و تبیین است، اول آمدند اعلام کردند خیلی واضح و شفاف که ما با موضوع مذاکره با ایران وارد این میدان می‌شویم و خودشان در این موضوع مذاکره اعلام کردند ما از مسیر مذاکره به این سمت می‌رویم که دستاورد ملت ایران را در حوزه هسته‌ای اینجا جمع کنیم آنچه که از میدان نبرد و جنگ و سایر عرصه‌ها نتوانستیم به شکلی جمهوری اسلامی در طول این سال‌ها روی آن ایستاده ببریمش در میدان مذاکره و این را مبنای عمل اولیه قرار دادند حالا اینجا قطعاً سوال می‌شود آمریکایی‌ها آمدند اعلام کردند ما از مسیر مذاکره و توافق شروع می‌کنیم چه شد، چرا ما رفتیم پای همین میزی که آمریکایی‌ها خواستند که این را می‌خواهم یادآور بشوم از هوشمندی، آگاهی، به روز بودن و تحلیل درست ایران اسلامی بود که وارد این میدان شد و به نظرم اینجا آمریکایی‌ها بودند که رکب خوردند دستشان خالی شد از بهانه جویی و از همین موضوع مذاکره باید عرض کنم که خیلی خوب آمریکایی‌ها هم آمدند اعلام کردند که می‌خواهیم مذاکره کنیم باید بیایید پای میز مذاکره ما می‌خواهیم با شما توافق کنیم ما با شروطی رفتیم پای میز مذاکره و پنج دور مذاکره انجام دادیم و همه مذاکرات هر مرحله‌ای که تیم مذاکره کننده ما رفت، آمدند در مجلس تشریح کردند تبیین کردند اقداماتی که صورت گرفته بود صحبت‌هایی که شده بود، مذاکراتی که انجام گرفته بود، اما دیدیم در همین مرحله یعنی مذاکره آمدند یک اقدام جنایتکارانه را رقم زدند همیشه مذاکره را تبدیل کردند به میدان جنگ آن هم یک جنگ ناجوانمردانه این یک بخشی از راهبردشان بود.

وی افزود: بخش دوم گفتند که ما بعد از مذاکره و توافق می‌رویم سناریوی بحران را به اجرا می‌گذاریم خودشان هم یک تعریفی از بحران ارائه دادند گفتند جنگی کوتاه قاطع که بتواند در ادامه مذاکره اگر به نتیجه نرسید کار را تمام کند یعنی این بخش دوم با همان راهبردی بود که از زمان شروع به کار دولت جدید در قالب یک راهبرد شروع شد در این جنگ ۱۲ روزه که معتقدم یک نبرد بود نبردی بین ایران اسلامی و همه دشمنان ملت ایران باز هم نباید جنگ را و این نبرد ۱۲ روزه را بگوییم جنگ ایران با رژیم صهیونیستی، تقلیل سطح جنگ و ابعاد جنگ اقداماتی که می‌خواستند انجام بدهند تلاش‌هایی که داشتند و فعالیت‌هایی که در نقاط مختلف برخی با وادادگان داخلی، همکاری برخی کشور‌های همسایه موضوع مفصل است، بعد از موضوع بحران گفتند که سناریوی سوم، فشار است عملاً این سه را گفتند که باید با هم پیش ببریم هر کدام را به شکلی بر ایران اسلامی تحمیل کنیم که موضوعاتی مثل اسنپ بک و مکانیسم ماشه را باید باز در امتداد همان راهبرد‌ها دید پس جمع بندی این بخش از عرایضم خدمت شما این است آمریکایی‌ها مذاکره را شروع کردند، تاکید کردند، جمهوری اسلامی سرافراز بیرون آمد چرا که گفتمان قوی داشت در موضوع مذاکره رفتیم اعلام کردیم روی موضوع صنعت هسته‌ای ایستادیم، روی غنی‌سازی ایستادیم، روی این دستاورد‌های ماندگار دانشمندان ایران عزیز ایستادیم، آمریکایی‌ها وقتی دیدند از میز مذاکره نمی‌توانند به اهدافشان برسند این میز را تبدیل کردند به آن مرحله دوم یعنی همان بحران همان جنگی که تعریف کرده بودند البته با استفاده از یک رژیم جعلی و موقت یک رژیمی که هیچ مشروعیتی ندارد و وقتی که همین نبرد ۱۲ روزه را دیدند باز چاره ساز نیست فکر می‌کنم از یکی دو روز تقریباً به پایان این جنگ من یادم است با آقای دکتر عراقچی با هم در تماس بودیم حضوری یا تلفنی، اروپایی‌ها پیام می‌دادند، واسطه‌های آتش بس و از همان موقع آنها مطرح می‌کردند می‌گفتند ما مجبور هستیم اسنپ بک را به اجرا بگذاریم هر سه مذاکره، بحران و فشار هر سه یک بسته‌ای از اقداماتی بود که هم آمریکایی‌ها دنبال می‌کردند و هم هم پیمانانشان اروپایی‌ها دنبال می‌کردند و تا الان الحمدلله در هیچ کدام موفق نبودند. شما در ابتدا سوال کردید که مجلس چگونه بر تحولات تاثیرگذار است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه این شرایط واقعا مدنظر کمیسیون بود یا اینکه نه کمیسیون سناریو‌های دیگری را مد نظر داشت؟ گفت: من مختصری از آنجا که در این مدت از مذاکره شروع شد تا جنگ و در ادامه موضوع اسنپ بک را گفتم، اما اینکه مجلس ببینید هست زمانی که موضوع مذاکرات شروع شد مجلس به ویژه کمیسیون امنیت ملی به هر میزانی که تیم مذاکره کننده ما رفت در مسقط و رم جلسه و مذاکره داشت ما قبل و بعد از آن با تیم مذاکره کننده با وزیر امور خارجه و همکاران عزیزم در مجلس جلسه داشتیم یعنی اگر بگوییم ۵ دور مذاکره داشتیم، ما ۱۰ جلسه قبل و بعد از هر دور مذاکره را داشتیم تمام این مدت بین مجلس، دولت به ویژه وزارت امور خارجه همکاری تنگاتنگ بود، همکاری بسیار خوبی بود و گفت و شنود‌های مختلف، دیدگاه‌های مختلف رد و بدل می‌شد خیلی از نظراتی را که کمیسیون داشت تیم می‌رفت دنبال می‌کرد اگر موضوعاتی در این ۵ دور مذاکره مطرح می‌شد منعکس می‌شد ما در جلسات بسیار محدود این موضوعات را بررسی می‌کردیم بعد در صحن کمیسیون این را مطرح می‌کردیم این پس آن مقطع مذاکره، اما جنگ، اولین روز جنگ من یادم است وقتی این اتفاق افتاد تمام همکاران ما در کمیسیون امنیت ملی در مجلس بودند حالا اقداماتی که انجام دادیم مخصوصاً از طرح تعلیق همکاری جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی و الزام دولت به تعلیق را بگویم در چه شرایطی همکاران در مجلس و کمیسیون این طرح را نشستند نوشتند و بعد با سایر مجموعه‌هایی که دست‌اندرکار هستند رایزنی کردیم شاید باورتان نشود.



موضع ایران، ایستادگی در مقابل خواسته‌های دیکته‌شده دشمن

عزیزی درباره اینکه آیا کمیسیون امنیت ملی این شرایط را پیش بینی می‌کرد و بر روند مذاکرات نظارت و تعامل داشت هم گفت: ما خودمان از دور دوم، سوم هم ما و هم سایر همکاران و دوستان حتی خود تیم مذاکره کننده این بحث را داشتند که ما می‌رویم با همان هدفی که از قبل عرض کردم برای گرفتن بهانه برای اینکه ما گفتمان قوی داریم ما روی منافع ملت ایران می‌ایستیم رفتیم مذاکره کردیم، من از دور سوم تقریباً، چون از دور اول روز اول در مسقط وقتی آقای عراقچی آن نامه ده بندی را داد به وزیر امور خارجه عمان و بعد گفت این را بدهید آقای ویتکاف و بعد بگویید شرایط اینطور است ما برای مذاکره آمدیم در مذاکره جدی هستیم، اما جدیتی از شما نمی‌بینیم، عزم شما را جدی نمی‌بینیم ما آمدیم فقط روی موضوع هسته‌ای با شما مذاکره کنیم روی هیچ چیزی غیر از هسته‌ای با شما مذاکره‌ای نداریم، اینکه اذن ما در این موضوع است اینکه شما باید غنی‌سازی را به عنوان اصل اول بپذیرید اگر غنی‌سازی را می‌پذیرید مذاکره را از امروز شروع کنیم، یک چارچوب گفتند آقای ویتکاف آنجا در پاسخ که وزیر خارجه عمان آمدند گفتند که ایشان گفته ما همین نظرات را داریم همین‌ها حرف‌های ما است چه جور این را اثبات کنیم، اما وقتی دیدند ما واقعاً جدی هستیم ما روی اصولمان ایستادیم روی موضوع غنی‌سازی کوتاه نمی‌آییم و این موضوع هسته‌ای من بار‌ها گفتم همین امروز ما با آقای اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی در کمیسیون امنیت ملی جلسه داشتیم که دستاورد‌ها و اقدامات ارزشمندی که سازمان انرژی اتمی در بخش‌های مختلف تشریح می‌کردند همکاران ما می‌گفتند آقای اسلامی تو رو خدا اینها را در هر شرایطی برای ملت ایران بگویید.

وی ادامه داد: دور اول مذاکرات اینطور برخورد کردند، دور دوم گفتند ما باید چارچوبی برای مذاکرات داشته باشیم چارچوبی به آنها داده شد که در غنی‌سازی، در تحریم‌ها و بعد دور سوم از دور سوم به بعد آنها می‌گویند که خوب حالا اینها نیازمند بررسی است و نیازمند کار کارشناسی است دبه کردن‌ها شروع شد و همان چیزی که در ذاتشان است اساسا از اینجا احساس شد که نه اینها قصدشان مذاکره نیست قصدشان توافق نیست، قصدشان تحمیل است آنچه که در سر دارند و دیکته کردن خواسته‌هایشان است ما می‌دانستیم که آنها این مسیر را دارند می‌روند، اما موضوع جنگ هم به هر حال جنگ هم قرائن و شواهدی دارد در همین مدت نیرو‌های مسلح ما بررسی می‌کردند تحلیل می‌کردند میدان را رصد می‌کردند، اما حالا اینکه این اقدام به این شکل ناجوانمردانه منازل دانشمندان عزیز ما را بزنند، منزل مسکونی فرماندهانمان و همچنین همسر، فرزندانش را بزنند.



رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا واقعاً ایران غافلگیر شد واقعیتش بگویم من خودم شخصاً که با مسئولین مختلف صحبت کردم چه در حوزه نظامی چه در حوزه سیاسی به این نتیجه رسیدم که واقعاً ایران غافلگیر نشد، اما واقعاً می‌دانستند که رژیم صهیونیستی می‌خواهد حمله کند، اما فکر نمی‌کردند دست به این جنایت بزند نهایتاً اماکن نظامی و هسته‌ای نه اینکه مردم و افرادی که در منزل هستند و هیچ دخل و تصرفی در این داستان ندارند مورد هدف قرار بگیرند، گفت: به هر حال خود این جنگ هم نشان داد که هم رژیم و هم پشتیبان آنها و هم سایر همپیمانان آنها هیچ اصولی از اصول و منطق جنگ را نمی‌توانند رعایت کنند، جنگ هم دارای اصول جوانمردانه‌ای هم هست اینکه شما مثلاً ساعت ۳،۴ صبح به منزل یک دانشمند دانشگاهی به خانواده‌اش حمله کنید کدام یک از اصول جنگ است یا رسانه و ساختمان صدا و سیما که کارش اطلاع رسانی و ارتباط با مردم و بیان حقایق است این چنین مورد حمله قرار بگیرد، اگر منظور از غافلگیری این بخش است این را هیچ کجای دنیا نپسندید و نمی‌پذیرد این جنایت است ما به همین دلیل می‌گوییم اقدام جنایتکارانه، اقدام ناجوانمردانه.

عزیزی از سه اقدام شاخص مجلس در این دوران هم گفت: ما از اولین روز‌هایی که این جنگ شروع شد در همان ساعات اولیه یادم هست برخی از عزیزان ما می‌آمدند می‌گفتند آقا الان اعلام کردند رژیم هم هم در فلان آسمان فلان اتفاق دارد می‌افتد و فلان جا به هرحال هشدار‌های می‌دهند ولی همکاران ما در مجلس مصرانه پای همین قوانینی که حالا بخشی را اشاره می‌کنم وایستادند شاید بتوانم بگویم در طول یک روز که ما از صبح تا غروب شب که دوستانمان دیگر این طرح‌ها را بررسی می‌کردند شاید چندین مرتبه می‌آمدند می‌گفتند ترو به خدا از اینجا خارج بشوید مشکل بهم می‌زند ولی ما معتقد بودیم که باید بایستیم و باید به وظایف مان عمل کنیم مجلس باید باشد، مجلس فعال باشد اتفاقاً صحن علنی داشتیم.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره مصوبات و قوانین خوبی که در آن دوران گرفته شد هم گفت: ما از اولین روزی که گفتم جنگ شروع شد اولین اقدام مان طرح تعلیق همکاری جمهوری اسلامی بود که با رای قاطع در مجلس رای آورد و حضوری هم رای گیری شد با حضور نمایندگان عزیز و بعدش هم شورای محترم نگهبان بررسی کرد، تایید کرد بلافاصله هم دولت همین ابلاغ کرد ببینید خود این پیام داشت در اولین روز از البته چرا، چون پای بخشی از این جنگ آژانس و مدیرکل آژانس بود رفتار‌های خصمانه آژانس و اقدامات غیر حرفه‌ای و اقداماتی بود که مدیر کل آژانس هم پایه این جنگ بود خوب ما تعلیق همکاری جمهوری اسلامی ایران با آژانس را به عنوان یک قانون مصوب کرده‌ایم ابلاغ کردیم الان هم در حال اقدام است در حال اجراست مجلس هم مصر است و بدون شک در واقع تا زمانی که این رفتار حالا البته ما اونجا شروطی را در آن قانون دیدیم که در صورتی که آن شروط درباره رعایت بشود شورای‌عالی امنیت ملی می‌تواند تصمیماتی را بگیرد البته با رعایت همان قانون، دومین در واقع طرح ما در همان مقطع طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشور‌های متخاصم و رژیم صهیونیستی علیه امنیت و منافع ملت ایران بود یعنی ما هم رژیم صهیونیستی و هم کشور‌های متخاصم را در واقع اینجا هدف قرار دادیم و اعلام کردیم هر کسی بخواهد همکاری کند با رژیم صهیونیستی مجازاتش تشدید بشود و در این بخش هم اومدیم به دلیل اینکه حالا من اگر بخواهم یه چند تا از اهدافش را بگویم خب یکی‌اش این بود که ما یک پیام روشن دادیم که همکاری با دشمن جرم هست، حالا هر کسی در هر سطحی و هر بخش به این قانون ما هم بین مردم عادی در واقع و کسانی که به نوعی فریب می‌خورند اومدیم یک در واقع فاصله ایجاد کردیم برای هر کدام در واقع در این قانون یک مقرراتی تعریف شد امنیت مردم ما و صیانت از منافع ملت ایران را در این قانون ما هدف قرار دادیم خوب در این قانون روش‌های جدید جنگ رسانه‌ای که دشمن داشت ازش استفاده می‌کرد را مورد اقدام قرار دادیم و همین را مبنای این گذاشتیم برای اینکه نوع رفتار‌های دشمن را هم همین‌جا جلوگیری بشود ما در این قانون در واقع با کسانی که آگاهانه و عامدانه با دولت‌های متخاصم همکاری می‌کردند را در واقع چه در زمینه انتقال اطلاعات چه در اجرای برخی از تحریم‌ها یا برخی فعالیت‌هایی که دشمن می‌توانست از اون سوء استفاده کند اینها را هدف قرار دادیم و امروز شده قانون، قانونی که الحمدالله شورای محترم نگهبانف مجمع تشخیص و سایر ارکان نظام اسلامی هم آن را مورد توجه قرار دادند و الان هم ان‌شاءالله چند روز آینده دولت ابلاغ کند و همچنین از جمله طرح‌هایی که باز در این مدت لایحه سامان‌دهی پرنده‌های هدایت پذیر بود ریز پرنده‌ها بود که این هم الان شده قانون و ابلاغ شده و این هم از قوانین بسیار بسیار مهم و مترقی دوازده روزه هم طرحش تهیه شد هم بررسی شد هم در کمیسیون و هم در صحن من فکر می‌کنم همین سه قانون یعنی طرح تعلیق، طرح تشدید مجازات و لایحه سامان‌دهی ریز پرنده‌ها الان کمک بزرگی به همه دستگاه‌های اجرایی ما نیرو‌های مسلح ما دستگاه‌های امنیتی ما کرده و ان‌شاءالله در آینده هم این قوانین به کمکشان می‌آید و لایحه و طرح هم اگر لازم شد.

وی درباره اینکه نگاه و رویکرد کشورمان به مذاکره چیست؟ گفت: ببینید اول در رابطه با مذاکره این را حتماً شما می‌دانید که جمهوری اسلامی ایران به دلیل آن گفتمان قوی و اندیشه‌های بسیار معتبر و ریشه دار و آن تمدن کهن و آموزه‌های دینی از مذاکره هیچ‌وقت هراسی نداشته هراس نداشتن تا رفتن پای یک میز مذاکره بی‌نتیجه یک مقدار باهم تفاوت دارند من ما همیشه اهل مذاکره بودیم کم هم مذاکره نکردیم از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، اما واقعاً شما به عنوان یک کارشناس مسائل سیاسی خارجی اگر این را بروید بررسی کنید در تمام این دوران که جمهوری اسلامی ایران پای میز مذاکره حاضر بود حاضر شده و دفاع کرده از منافع ملت ایران و اثبات کرده که اهل مذاکره است، چون گفتم دارای گفتمان و منطق قوی است، اما واقعاً طرف‌های مقابل مخصوصاً آمریکایی هیچ‌وقت پایبند نبودند ببینید الان هم شاید سؤال این است آیا جمهوری اسلامی اهل مذاکره است؟ بله ما همیشه با مذاکره، اما مذاکره با کی؟ برای چی و تحت چه تحت چه شرایطی؟ با چه هدفی؟ مذاکره اگر با اصول مذاکره همراه باشد، اما اگر مذاکره‌ای یک تحمیل اراده بخواهد باشد یک دیکته بخواهد باشد یه فشار بخواهد باشد یک جلوگیری از در واقع رسیدن ایران اسلامی به منافع باشد مخصوصا در بحث هسته‌ای، قابل گفت‌و‌گو نیست هر جا از یک نگاه برابر، رویکرد منطقی به هرحال طرح مذاکره برخوردار بوده احساس کردیم مذاکره هم شده است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: مذاکره باید منطق مذاکره را داشته باشد، احترام متقابل را داشته باشد و منافع ملت ایران به رسمیت شناخته شود و همه اینها البته با رعایت همه آن چارچوب‌هایی که نظام اسلامی دارد ضمن این که ما الان واقعاً همان طوری که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند با آمریکایی‌ها هیچ مذاکره‌ای نداریم مذاکره‌ای هم با این نگاهی که آمریکایی‌ها داشتند جمهوری اسلامی و وزارت امور خارجه ندارد الان هیچ موضوع مذاکره مطرح نیست، چون پایبند مذاکره نیستند، آمریکایی‌ها به کدام یک از این اصول مذاکره پایبندند مگر ما در مذاکره نرفتیم برجام را با هم حالا اشکالات و ایرادات یکی‌اش همین اسنپ بک بود رفتیم توافق کردیم کی از این مذاکره خارج شد کی این مذاکره را نادیده گرفت کی اومد در واقع از این مذاکره و از این توافق خارج شد اینها بحث‌های جدی است امروز هم ملت ایران و هم بسیاری از کشور‌های منصف ایران اسلامی رو تحسین می‌کنند که بله اهل مذاکره بوده با ما منطق مذاکره وارد شده از منافع ملتش هم دفاع کرده، اما قرار باشد مذاکره به این معنا که بیاید بنشینید اونجوری که من می‌گویم اون شکلی که من می‌خواهم بعد در راستای خواسته‌ها، خوب طبیعی است اصلاً گفتم مذاکره نیست و جمهوری اسلامی ایران هم هیچ وقت زیر بار این رفتار‌های تحمیلی نرفته و نخواهد رفت لذا از این جهت کاملاً واضح و روشن است تمام مذاکراتی که ما اخیراً با اروپایی‌ها داشتیم باز هم اثبات کردیم اهل مذاکره هستیم باز هم گفتیم ما از میز مذاکره فراری نیستیم ولی اروپایی‌ها چی‌کار کردند چقدر به تعهداتشان پایبند ماندند چقدر به توافقاتشان مگر قرار نبود بعد از برجام همین اروپایی‌ها تعهدات برجامی عمل بکنند به کدامیک از این‌ها عمل کردند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا کمیسیون هم برنامه‌هایی را انجام داد که بتواند از فعال شدن اسنپ بک جلوگیری کند، گفت: اول که که خود از نظر من طرح تعلیق همکاری جمهوری اسلامی با آژانس یکی از اقداماتی بود که در راستای منافع ملی و به ویژه موضوع هسته‌ای ایران اسلامی بود خود این دست مذاکره کننده‌های ما را بسیار پر کرد و بدون شک این یک ابزار در واقع بازدارنده‌ای است برای کشور‌هایی که به هرحال به نوعی می‌خواستند از همین مسیر باز آسیب‌هایی را بر ملت ایران و منافع ملی وارد کنند، اما در رابطه با موضوع در واقع مذاکرات اخیر باز کمیسیون امنیت ملی با وزارت امور خارجه ما نشست‌های بسیار، بسیار تخصصی و فنی را برگزار کرد هر دور که وزارت امور خارجه با اروپایی‌ها مذاکره داشت ما یک نشست در مجلس و یا در وزارت امور خارجه داشتیم و دیدگاه‌های مجلس را و به ویژه کمیسیون را منعکس کرده‌ایم، خوب در موضوع همین اقداماتی که اخیر انجام گرفت به ویژه موضوع اسنپ بک همکاران ما حدود پانزده طرح را برای مقابله با این اقدام به مجلس و هیئت‌رئیسه دادند که همه اینها اومده در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تجمیع شده و طرح‌های خوبی در واقع آماده شده متناسب با آن نگاهی که جمهوری اسلامی دارد با اون درواقع تحلیل شرایط فعال و اولویت‌ها هر کدام از اینها آماده هست که تبدیل بشود ان‌شاءالله به قوانین بازدارنده، در کنارش همکاران ما همین امروز هم باز با حضور جناب آقای اسلامی همه ابعاد صنعت هسته‌ای را مورد بررسی قرار دادند و طرح‌ها و پیشنهاداتی را که تاکنون سازمان دارد به کمیسیون ارسال کنند تا همه اینا باز مبنایی بشود برای اون اقدامات هم پیشگیرانه و هم بازدارنده لذا مجلس هم در قبل هم در حین و الان هم با سلسله طرح‌ها و پیشنهاداتی که آماده است منتها خوب ما بنا داریم همه ارکان نظام اسلامی با هم کار کنیم بله ما اگر امروز بخواهیم اقدامی را انجام بدهیم طرحی را تصویب کنیم که ممکنه به هر حال یک بخشی از نظام اسلامی احساس این که از نظر زمانی حداقل فرصتش الان نیست شاید این خیلی مبتنی بر منافع ملی ما نباشد بلکه یک اقدام جزیره‌ای حتی در نهایت دیگر مستقلانه این را ما نمی‌پسندیم ما معتقدیم همه باید در کنار هم با نگاه جامع راهبردی و در راستای منافع ملی، اما طرح‌ها و لوایح برای هر اقدامی آماده هست شاید به هرحال بعضی‌ها انتظار هم داشتند در این مدت مثلاً فرض کنیم موضوع ان‌پی‌تی خروج از ان پی تی هر موقع واقعاً اقتضا بکند طرح آماده هست که بلافاصله تبدیل به قانون بشود منتها خوب جمهوری اسلامی ایران گفت در طول همه این سال‌ها هم همین رویکرد را هوشمندانه، آگاهانه مبتنی بر منافع ملی عمل کرده دچار هیجانات و احساسات هم نباید بشویم و باید سعی کنیم که متناسب با نیاز اقدامات خودمان را انجام بدهیم در همین موضوعی که اشاره کردید مجلس هم آماده هست هم طرح‌هایش آماده است و هر موقع اقتضا بکند ان‌شاءالله ظرفیت‌هایش را به قانون تبدیل کند.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه ما در جنگ تحمیلی هشت ساله اثبات کردیم که ایران در دفاع از وطنش و خاکش سرسوزنی کوتاه نخواهد آمد الان در جنگ تحمیلی دوازده روزه بیشتر این قدرت بازدارندگی ایران در منطقه و جهانی که دارد خودنمایی می‌کند چقدر با آن موافق هستید، گفت: من که کاملاً با این نگاه موافقم. اول اینکه امروز در نبرد دوازده روزه ما نبرد را یک نبرد مقدس در عین حال بازدارنده می‌دانیم اول این را بپذیریم این از دستاورد‌های دفاع مقدس هشت ساله است ما در آن نبرد به این نتیجه رسیدیم که باید خود اتکا باشیم در آن نبرد هشت ساله بود که به این نتیجه رسیدیم.



قدرت بازدارندگی ایران در ایمان، اراده، آموزه های دینی و بسیج میلیونی ملت است

رئیس کمیسیون ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا شما دفاع مقدس دوازده روزه را مدیون دفاع مقدس هشت ساله می‌دانید؟ افزود: روحش شاد شهید حاجی زاده، شهید تهرانی مقدم من یادم هست در فکر می‌کنم اواسط سال شصت و یک در همین منطقه پاداد در اهواز توپ‌خانه سپاه پاسداران تازه داشت شکل می‌گرفت آن موقع ما به این نتیجه رسیدیم که باید تجهیزات دفاعی و نظامی خود اتکا بشویم از اونجا پایه همین صنعت هم توپ‌خانه و هم موشکی ایران شکل گرفت در دوران دفاع مقدس احساس نیازی که شد و تلاش مجاهدانه که صورت گرفت ما را رساند به این که یک قدرت بزرگ، بی‌نظیر بازدارنده، به نام موشکی را داشته باشیم می‌گویم اگر فرصتی بود بعد از روز چهارم پنجم به بعد پیام‌هایی که می‌دادند روز هفتم، هشتم اتفاقاتی که افتاد، روز یازدهم و بعد آن پیامی که فرستاده شد برای وزیر امور خارجه همه اینهارو کنار هم بگذاریم به عظمتی که ملت ایران خالق این حماسه بزرگ دوازده روزه ملت ایران بود همان‌طور که خالق حماسه هشت سال دفاع مقدس ملت ایران بود اگر فرماندهان رشید عزیزی را در مکتب انقلاب اسلامی داشتیم و داریم و به فضل الهی فرماندهان بزرگ و با عظمتی را اینها محصول دفاع مقدس هستند همان دفاعی که ملت ما و همین فرماندهان اومدند نقش آفرینی کردند خوب بدون شک امروز جمهوری اسلامی ایران رسیده به یک قدرت بازدارندگی من می‌خواهم این را تاکید بکنم قدرت بازدارندگی ملت ما اول در ایمان و اراده ملت ماست، در آموزه‌های دینی ما است در مکتب ما است دوم در ایستادگی ملت روی این اصول ما امروز به یک ظرفیتی به نام بسیج رسیدیم این بسیج میلیونی ملت ما این بسیج خودش یک قدرت بازدارنده است و صنعتی که امروز جمهوری اسلامی ایران و صنعت موشکی همین صنعت هسته‌ای همه اینها فرصت‌هایی است که از دل آن دوران سخت در عین حال پر افتخار خارج شد و به فضل الهی روز به روز بیشتر و بازدارنده‌تر خواهد شد اگر امروز هم می‌بینید باز هم پیام مذاکره، باز هم پیام گفت‌و‌گو باز هم پیام تعامل، البته از به هرحال به آن نیت‌های خیرخواهانه هم نیست، می‌دانند جمهوری اسلامی چه قدرت بازدارندگی است البته ما باید در هر نبرد کاستی‌های خودمان را هم در بیاوریم کاستی‌ها را برطرف کنیم آسیب‌پذیری‌ها را به حداقل برسانیم که اینها از جمله وظایف خود نیرو‌های مسلح ما است دولت ماست مجلس است کمیسیون خود ماست که این در واقع نیاز‌های به روز و در عین حال پشتیبانی کنیم من قول می‌دهم ملت ایران همین اراده همین وحدت و انسجام ملی که بر کشور ما حاکم است همین تبعیتی از رهبری رهبر فرزانه انقلاب داریم، همین هوشیاری و بصیرت و آگاهی و دشمن شناسی و جریان شناسی مابهترین فرصت برای بازدارندگی ماست.