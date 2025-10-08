پخش زنده
شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از مازوتسوزی در نیروگاه شازند گلایه کرد و خواستار پیگیری موضوع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از آلودگی و مازوتسوزی در نیروگاه شازند گلایه کرد و خواستار رسیدگی مسئولان به این موضوع شد.
متن پیام شهروند خبرنگار ما را در ادامه میبینید:
نیروگاه شازند با آلودگی زیاد بهعلت استفاده از مازوت جان شهروندان اراکی را به خطر میاندازد و همچنان ادامه دارد.
لطفا فکری به حال مردم شهراراک و شازند کنید. از شما بچههای ۲۰:۳۰ نیز خیلی تشکر میکنم.