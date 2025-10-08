پخش زنده
اسامی نامزدهای رشتههای مختلف سیوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم اختتامیه سیوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان عصر روز چهارشنبه ۱۶ مهر در سالن اجلاس سران شهر اصفهان برگزار میشود و پروانههای زرین، برندگان خود را خواهند شناخت.
اسامی نامزدها به شرح زیر است:
بهترین دستاورد فنی یا هنری:
جلوههای بصری پویانمایی «افسانه سپهر» - محصول مرکز پویانمایی مهوا
جلوههای بصری فیلم «جادوی عروسکها» - محمدرضا نجفی امامی
طراحی صحنه فیلم «بچه مردم» - بابک کریمی طاری
موسیقی فیلم «بچه مردم» - کریستف رضاعی
موسیقی فیلم «چشم بادومی» - مسعود سخاوتدوست
بهترین بازیگر نوجوان:
ستایش دهقان برای فیلم «چشم بادومی»
محمدرضا عالیور برای فیلم «موی گرگ»
مهبُد جهاننوش برای فیلم «بچه مردم»
بهترین بازیگر کودک:
مهدی بیور برای فیلم «جادوی عروسکها»
مهنا پیراسته برای فیلم «جادوی عروسکها»
نفس جافری برای فیلم «دختر برقی ۲»
بهترین فیلمنامه:
علیمحمد حسامفر و ابراهیم امینی برای فیلم «چشم بادومی»
فائزه یارمحمدی و محمود کریمی برای فیلم «بچه مردم»
فریدون نجفی برای فیلم «موی گرگ»
بهترین کارگردانی:
ابراهیم امینی برای فیلم «چشم بادومی»
محمود کریمی برای فیلم «بچه مردم»
بهترین فیلم کودک و نوجوان:
«بچه مردم» به تهیهکنندگی سیدعلی احمدی
«چشم بادومی» به تهیهکنندگی سجاد نصرالهینصب
«موی گرگ» به تهیهکنندگی امیرحسین علمالهدی
سیوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلمهای بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بینالملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر سال جاری با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان در حال برگزاری است.