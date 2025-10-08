خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع محلی در میانمار گزارش داد که حمله هوایی ارتش این کشور به یک جشنواره بیش از ۴۰ کشته بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این خبرگزاری نوشت که صد‌ها نفر در شهر «چوانگ یو» در مرکز میانمار برای حضور در جشنواره ماه کامل «تادینگیوت» تجمع کرده بودند که ارتش بمب‌هایی بر سر آنها فروریخت.

یک عضو کمیته برگزاری این جشنواره که خواست نامش فاش نشود، گفت که شرکت‌کنندگان برای حضور در این رویداد و برگزاری تظاهرات علیه حاکمان نظامی میانمار تجمع کرده بودند و حدود ۸۰ نفر نیز زخمی شدند.

وی افزود: کمیته برگزاری رویدار به مردم هشدار داد و یک سوم از جمعیت توانست فرار کند. اما فورا یک پاراگلایدر موتوردار بر فراز جمعیت ظاهر شد و ۲ بمب فروریخت.

حکومت نظامیان میانمار تاکنون درباره این بمباران اظهارنظر نکرده است.

نظامیان در سال ۲۰۲۱ در یک کودتا قدرت را در دست گرفتند. به دنبال آن، شورشیان خواهان دموکراسی در این کشور سلاح در دست گرفته و با همکاری گروه‌های مسلح قومی درگیری‌هایی را با ارتش آغاز کردند.

ارتش مناطق ناآرام را که در کنترل شورشیان است، محاصره کرده است و در نظر دارد در آستانه انتخابات ۲۸ دسامبر (هفتم دیماه) کنترل خود را بر این نواحی افزایش دهد.