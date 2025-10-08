پخش زنده
رائد فریدزاده در حاشیه بازدید از جشنواره فیلم کودک و نوجوان گفت: اکران فیلمهای کودک و نوجوان را باید سودآور کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رائد فریدزاده در حاشیه بازدید از سینماهای سیوهفتمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان در اصفهان، با اشاره به تعداد هشت فیلم حاضر در بخش مسابقه، گفت: معمولاً برای جشنوارهها تعداد حداقل و حداکثری وجود دارد. قطعاً شاید آثار بیشتری میتوانست در بخش رقابتی قرار گیرد، اما آنچه مهم بود، برگزاری جشنوارهای با کیفیت و بر اساس «تراز درست بینالمللی» بود؛ بنابراین شاید در انتخاب آثار سختگیرانه عمل کردیم ولی امیدواریم با افزایش تولیدات باکیفیت، شاهد حضور فیلمهای بیشتری در بخش رقابتی آینده باشیم.
رییس سازمان سینمایی در پاسخ به پرسشی درباره رویکرد بنیاد فارابی در این حوزه، اظهار کرد: بنیاد فارابی خود از فعالان این عرصه است و ظرفیت آن را دارد که با کمک نهادهای دیگر، یک جریان مشخص در حوزه فیلم کودک ایجاد کند. اگرچه در سال گذشته تلاشهایی صورت گرفت، اما همکاری با شهرداری آنگونه که باید به نتیجه نرسید. این موضوع باید با نگاهی نرم و درست بررسی شود و نیازمند «همت فرابخشی» است.
فریدزاده درباره حضور فیلمهای بینالمللی نیز گفت: تعداد فیلمهای بینالمللی حاضر در جشنواره، مانند بخش ملی، تعداد مناسبی داشت. با توجه به حجم آثار، تعدادی از آنها برگزیده و در جشنواره به اکران درآمدند. اگر زیرساختها فراهم شود، میتوانیم به تمام فیلمهای بینالمللی (اعم از کوتاه و بلند) سالن و ساعات اکران مناسبی اختصاص دهیم.
رییس سازمان سینمایی در پاسخ به اینکه آیا این سازمان یا بنیاد سینمایی فارابی با سینماگران یا نهادهای دیگر برای جذب سرمایهگذار و اکران بهتر ژانر کودک و نوجوان در سینما گفتوگو داشته، بیان کرد: بخشی از این روند بر اساس «نظام گواهی نمایش» پیش میرود، اما زمانی که جریان درستی در اکران ایجاد کنیم، به گونهای که برای سینمادار، پخشکننده و سرمایهگذار کاملاً سودآور باشد، این رقم به شکل طبیعی خواهد شد. تا آن زمان، به نظر میرسد باید با همکاری وزارت آموزش و پرورش و مدارس، به این امر کمک کنیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره تداوم مدیریت جشنواره در ادوار مختلف دولتی، خاطرنشان کرد: در حوزه جشنواره کودک و نوجوان، تفاوت عمدهای بین ادوار مختلف نمیبینم. این جشنواره ریشه ۳۷ ساله دارد و همین امر نقطه قوت آن است. حتی در ادوار آینده نیز احتمالاً تمایزی مشاهده نخواهید کرد.
فریدزاده در پایان درباره جشنواره فیلم فجر و برآیند مدیریت آن نیز اظهار کرد: جشنواره فیلم فجر نیز یک جشن ملی است که برآیند کل زحمات سینمای ایران در طول یک سال را نمایش میدهد و امسال انشاءالله شاهد رویداد بهتری خواهیم بود.