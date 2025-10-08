پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آژانس پیشگری از فجایع و بلایای طبیعی گفت که بیشترین آمار تلفات در ۶ استان شمالی ثبت شده است.
این نهاد در بیانیهای افزود که آژانسهای امدادرسانی مواد غذایی را در میان مردم توزیع کرده و در حال تخلیه مردم از مناطق سیلزده هستند.
طبق گزارش مقامهای تایلندی، بیش از سه هزار روستا دچار سیل شدهاند و زندگی بیش از ۱۰۹ هزار خانوار که شامل جمعیتی در حدود ۳۷۰ هزار نفر است، تحت تاثیر سیلاب قرار گرفته است.
دولت وعده داده است که به هر خانوار ۹ هزار بت (۲۶۷ دلار) کمک مالی ارائه بدهد.