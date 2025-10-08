پخش زنده
امروز: -
ارتش رژیم صهیونی به کاروان دریایی جدیدی که به سمت غزه میرفت، حمله کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ناوگان پایداری اعلام کرد: اسرائیل به ناوگان آزادی که تقریباً ۱۲۰ مایل دریایی از غزه فاصله داشت، حمله کرد.
مدیریت ناوگان پایداری تصریح کرد: ارتش اسرائیل حداقل به دو قایق از ناوگان آزادی حمله کرد، پخش زنده را قطع کرد و مسیر آنها را تغییر داد.
کمیته بینالمللی شکستن محاصره غزه بامداد چهارشنبه گفت که ۹ کشتی حامل کمکهای انسانی، به همراه ۱۵۰ فعال حقوق بشری، به فاصله ۲۷۰ کیلومتری ساحل غزه رسیدهاند.