ارتش رژیم صهیونی به کاروان دریایی جدیدی که به سمت غزه می‌رفت، حمله کرد.

حمله اسرائیل به ناوگان کمک‌رسانی به غزه

حمله اسرائیل به ناوگان کمک‌رسانی به غزه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ناوگان پایداری اعلام کرد: اسرائیل به ناوگان آزادی که تقریباً ۱۲۰ مایل دریایی از غزه فاصله داشت، حمله کرد.

مدیریت ناوگان پایداری تصریح کرد: ارتش اسرائیل حداقل به دو قایق از ناوگان آزادی حمله کرد، پخش زنده را قطع کرد و مسیر آنها را تغییر داد.

کمیته بین‌المللی شکستن محاصره غزه بامداد چهارشنبه گفت که ۹ کشتی حامل کمک‌های انسانی، به همراه ۱۵۰ فعال حقوق بشری، به فاصله ۲۷۰ کیلومتری ساحل غزه رسیده‌اند.