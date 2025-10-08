رئیس جمهور تبدیل کشور‌های اسلامی به ید واحده را در گرو گسترش روابط میان آنها در تمامی عرصه‌ها دانست و گفت: اگر امت اسلامی متحد باشد، رژیم صهیونیستی هرگز جرأت و جسارت ارتکاب جنایات شرم‌آور علیه ملت مظلوم فلسطین و تعرض به سایر کشور‌ها را نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان شامگاه سه‌شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴، در آیین دریافت استوارنامه آقای «رولیانشاه سوامیرات» سفیر جدید اندونزی در جمهوری اسلامی ایران، تقویت و توسعه همکاری‌ها با کشور‌های اسلامی را محور سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دانست و اظهار داشت: ما بر اساس آموزه‌های اسلامی، کشور‌های مسلمان را برادران خود می‌دانیم و معتقدیم باید با حفظ وحدت و انسجام، در برابر دشمنان امت اسلامی همچون ید واحده ایستادگی کنیم.

رئیس جمهور تحقق این هدف را در گرو گسترش روابط میان کشور‌های اسلامی در تمامی عرصه‌های علمی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی دانست و تأکید کرد: اگر امت اسلامی متحد باشد، رژیم صهیونیستی هرگز جرأت و جسارت ارتکاب جنایات شرم‌آور علیه ملت مظلوم فلسطین و تعرض به سایر کشور‌ها را نخواهد داشت.

پزشکیان ضمن قدردانی از مواضع دولت اندونزی در حمایت از جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی، بر اهیمت وظیفه سفرا در تقویت روابط میان کشور‌ها در تمامی زمینه‌ها تاکید کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل دارد تا روابط خود را با اندونزی در تمامی حوزه‌ها گسترش دهد.

رئیس جمهور در ادامه با دعوت از رئیس‌جمهور اندونزی برای سفر به ایران، ابراز امیدواری کرد که این سفر موجب توسعه بیش از پیش تعاملات و همکاری‌های دوجانبه و تعمیق ارتباطات میان مقامات عالی دو کشور شود.

در این مراسم، سفیر جدید اندونزی نیز، ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمهوری اسلامی ایران، سلام‌های گرم دولت و ملت اندونزی را به دولت و ملت ایران ابلاغ کرد و با تبریک هفتاد و چهارمین سالگرد برقراری روابط دو کشور، اظهار داشت: قطعا در طول مأموریتم تمامی توان خود را برای تقویت مناسبات میان دو دولت، بخش خصوصی و ملت‌های ایران و اندونزی به کار خواهم گرفت.

رولیانشاه سوامیرات با اشاره به جایگاه مشترک دو کشور در حمایت از چندجانبه‌گرایی جهانی افزود: اندونزی علاقه‌مند است همکاری‌های دوجانبه، منطقه‌ای و چندجانبه خود با جمهوری اسلامی ایران را استمرار و تقویت بخشد، چرا که باور داریم از رهگذر این همکاری‌ها می‌توان صدای مظلومان و مستضعفان جهان را رساتر به گوش جهانیان رساند.

سفیر اندونزی همچنین با تأکید بر حمایت کشورش از آرمان فلسطین، تصریح کرد: اندونزی حمایت از مردم فلسطین را بسیار حیاتی می‌داند و این مسیر را با همکاری نزدیک جمهوری اسلامی ایران ادامه خواهد داد. ما همچنین بر حق مسلم ایران در دستیابی و توسعه فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای تأکید داریم.