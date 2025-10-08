به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، مدیر کل کتابخانه‌های عمومی فارس از آغاز فعالیت دوباره طرح کتابخانه عمومی روستای دهنو شهرستان لامرد خبر داد و گفت: ۲۵ میلیارد ریال اعتبار در سال جاری به این پروژه اختصاص یافته است.

محمدحسین فیروزی اعلام کرد: پروژه ساختمان کتابخانه عمومی روستای دهنو شهرستان لامرد، با زیربنای ۲۸۰ مترمربع از سال ۱۳۹۷ آغاز شد؛ اما به دلیل تخصیص نیافتن اعتبار، مدتی غیرفعال بود.

وی افزود: پروژه ساختمان کتابخانه عمومی روستای دهنو پس از پنج سال توقف، مجددا فعال شده است و این کتابخانه در حال حاضر ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

فیروزی گفت: این پروژه پارسال کد ماده ۲۳ را دریافت کرده است که براساس آن، اعتبار لازم تا تکمیل پروژه تأمین خواهد شد.

مدیرکل کتابخانه‌های استان فارس تصریح کرد: مجموع اعتبارات مصوب تکمیل پروژه کتابخانه دهنو در سال جاری و سال گذشته، ۳۰ میلیارد ریال است.