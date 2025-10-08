سازمان هواشناسی طی پنج روز آینده برای برخی مناطق کشور بارش، وزش باد شدید و گرد و خاک پیش‌بینی کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما براساس پیش بینی سازمان هواشناسی در ۵ روز آینده بعدازظهر و شب در جنوب سیستان و بلوچستان، کرمان و برخی نقاط هرمزگان رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت همراه با گردوخاک رخ می‌دهد.

جمعه و شنبه در شمال آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل و سواحل خزر بارش، رعدوبرق و باد شدید موقت می‌وزد و در نقاط مستعد گردوخاک پیش می‌آید.

کاهش دما جمعه در شمال غرب و سواحل خزر و شنبه در شمال شرق اتفاق می‌افتد.

وزش باد شدید و گرد و خاک همراه با کاهش کیفیت هوا پنج‌شنبه و جمعه در غرب و دامنه‌های جنوبی البرز و شنبه در شمال شرق و شرق کشور پیش‌بینی می‌شود. دریای عمان چهارشنبه و پنج‌شنبه و دریای خزر جمعه و شنبه مواج خواهد بود.