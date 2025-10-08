پخش زنده
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به مناسبت هفته ملی کودک، مجموعهای از فیلمها و پویانماییهای منتخب را به صورت برخط برای کودکان نمایش میدهد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، به مناسبت هفته ملی کودک، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مجموعهای از فیلمها و پویانماییهای منتخب را به صورت برخط برای کودکان نمایش میدهد. نمایش این فیلمها از روز ۱۵ تا ۲۱ مهر با توجه به نامگذاری هر روز هفته ملی کودک، متناسب با موضوع آن روز انتخاب شدهاند تا کودکان علاوه بر سرگرمی، با مفاهیم آموزشی و فرهنگی مرتبط با هر روز آشنا شوند.
این فیلمها در بخش سینمایی سامانه کانون به شرح زیر نمایش داده میشود:
روز چهارشنبه ۱۶ مهر، همزمان با روز «زمین، خانه ما»، پویانماییهای «سمپاش» به کارگردانی فرونوش عابدی و «رویای سبز» ساخته حسین محجوب برای کودکان پخش خواهد شد.
روز پنجشنبه ۱۷ مهر، در روز «زندگی، بازی، سلامت»، پویانمایی «سگی که مرض داشت» به کارگردانی پروین تجوید و فیلم سینمایی «ضربه فنی» اثر غلامرضا رمضانی به نمایش در میآید.
روز جمعه ۱۸ مهر، با عنوان روز «ستارههای دنبالهدار» و در گرامیداشت شهدای کودک و نوجوان ایران و غزه، پویانمایی «آسمان دوستداشتنی» ساخته امیر مهران و فیلم سینمایی «یدو» به کارگردانی مهدی جعفری روی پرده میرود.
روز شنبه ۱۹ مهر، به مناسبت روز «کتاب، دنیای شگفتانگیز کودکان»، پویانماییهای «بهادر» اثر عبدالله علیمرداد و «قدم یازدهم» به کارگردانی مریم کشکولینیا برای کودکان نمایش داده میشود.
روز یکشنبه ۲۰ مهر، همزمان با روز «دنیای شیرین کودکان با نیازهای ویژه»، فیلمهای کوتاه «با من حرف بزن» اثر مسعود جعفریجوزانی و «سایههای روشن» ساخته مهدی پریزاد به نمایش گذاشته میشود.
روز دوشنبه ۲۱ مهر، در روز «کودکان و دنیای علوم و فناوریهای نوین»، پویانمایی «کشاورز و ربات» به کارگردانی عبدالله علیمراد و فیلم کوتاه «ماه بانو» اثر لیلا میرهادی برای کودکان پخش میشود.
هفته ملی کودک با شعار «کودکان، حال خوش زندگی» از ۱۵ تا ۲۱ مهر ۱۴۰۴ در سراسر کشور برگزار میشود و این برنامهها فرصتی فراهم میکنند تا کودکان در فضایی شاد، آموزنده و هنری تجربهای خاطرهانگیز داشته باشند.