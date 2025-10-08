به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر خراسان شمالی به مناسبت روز ملی روستا و عشایر در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه امسال هزار و ۲۹۲ نفر در استان تحت پوشش بیمه روستایی و عشایری قرار گرفته‌اند، گفت: این تعداد نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد کاهش داشته است.

بیدی افزود:شهرستان‌های شیروان، اسفراین و بام و صفی‌آباد بیشترین تعداد بیمه‌شدگان این صندوق را در استان به خود اختصاص داده‌اند.

وی افزود: خراسان شمالی از نظر ضریب پوشش بیمه‌ای رتبه ۷ و از لحاظ تعداد بیمه‌شدگان رتبه ۶ کشور را دارا هستند.

وی ادامه داد: در استان بین ۱۰ تا ۱۲ هزار قالیباف وجود دارد که هیچ نوع بیمه‌ای ندارند و می‌توانند تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر قرار گیرند.

بیدی خاطر نشان کرد: افراد دارای سنین ۱۸ تا ۵۰ سال می‌توانند تحت پوشش بیمه روستایی و عشایری قرار گیرند.

در حال حاضر از مجموع ۱۶۳ هزار و ۶۶۸ نفر جامعه هدف استان، ۹۲ هزار و ۴۰۰ نفر عضو این صندوق هستند.