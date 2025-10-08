آیین «مهمانی سال موزه خیابان ولیعصر» به مناسبت هفتمین سال بازگشایی این موزه و هم‌زمان با روز تهران امروز برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس موزه خیابان ولی‌عصر گفت: در آیین "مهمانی سال موزه"، جمعی از معماران، شهرسازان، فعالان فرهنگی و شهری، روایت‌گران و همراهان موزه خیابان ولی‌عصر گرد هم می‌آیند تا هفتمین سال فعالیت این موزه را که به عنوان "روایت‌خانه‌ خیابان ولی‌عصر" شناخته می‌شود، گرامی بدارند.

هادی قاسمی با اشاره به نقش این رویداد در تقویت پیوند میان حافظه جمعی شهر و زیست فرهنگی پایتخت افزود: در بخش‌هایی از این مراسم، اجرای زنده‌ قطعاتی از موسیقی فیلم‌های شهری با ساز آکاردئون، حال‌وهوایی نوستالژیک و متفاوت به فضا می‌بخشد.

وی گفت : در این آئین همچنین از موزه‌داران، پژوهشگران و روایت‌گرانی که در طی سال‌های گذشته در زنده نگه داشتن قصه و هویت خیابان ولی‌عصر نقش داشته‌اند، قدردانی خواهد شد.

رئیس موزه خیابان ولی‌عصر، افزود: در بخش دیگری از این برنامه، برگزیدگان «بازی شهری پلاک ۳» که از مجموعه بازی‌های شهری و با همکاری تیراوال برگزار شده است، معرفی و تقدیر می‌شوند.

وی با تأکید بر پیوند میان بازی‌های شهری و آموزش غیرمستقیم تاریخ شهر گفت: این بخش از برنامه ، فرصتی برای تجربه‌ نوین روایت شهری از خلال تعامل و مشارکت مردمی است.

قاسمی با اشاره به جایگاه موزه خیابان ولی‌عصر به عنوان نخستین موزه‌ خیابان کشور افزود: این موزه که در خانه‌ تاریخی مینایی مستقر است، با برگزاری نمایشگاه‌ها، نشست‌ها و طرح های پژوهشی متنوع، می‌کوشد تا به عنوان یک رصدخانه‌ شهری، حافظه‌ جمعی و زیست فرهنگی خیابان ولی‌عصر را ثبت و بازخوانی کند.

آیین «مهمانی سال موزه خیابان ولیعصر » امروز چهارشنبه از ساعت ۱۷ تا ۲۰ در خانه‌ تاریخی مینایی برگزار می‌شود و محفلی برای گرامیداشت روایت‌گران و همراهان حافظه‌ خیابان ولی‌عصر خواهد بود.