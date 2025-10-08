در حالی که این روز‌ها احزاب سیاسی انگلیس در حمله به بیگانگان و ضدیت با مهاجران با یکدیگر رقابت می‌کنند، یکی از مقامات ارشد حزب محافظه کار این کشور در سفر به شهر بیرمنگهام به طعنه گفت: غیر از خودش، سفیدپوست دیگری ندیده است که این سخنان او به شدت نژاد پرستانه توصیف شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، رابرت جنریک (Robert Jenrick)، وزیر دادگستری در دولت سایه انگلیس و فردی که از او به عنوان سکاندار بعدی حزب محافظه کار انگلیس نام برده می‌شود، گفته است: در اوایل سال جاری میلادی، زمانی که به شهر بیرمنگام رفته، هیچ "صورت سفیدی" غیر از خودش ندیده است، که بلافاصله پس از این سخنان، منتقدان از بر زبان راندن چنین سخنانی نژادپرستانه‌ای ابراز انزجار کردند.

"کمی بیدنوک" (Kemi Badenoch)، رهبر حزب محافظه کار که خود از رنگین پوستان است، به حمایت از رابرت جنریک پرداخت و گفت: او اقدام نادرستی صورت نداده و فقط مشاهده خود را بیان کرده است.

براساس سرشماری سال ۲۰۲۱ در انگلیس، ۵۵۶ هزار و ۶۰۸ نفر (۴۸.۶ درصد) از جمعیت شهر بیرمنگهام را سفیدپوستان تشکیل می‌دادند.

نشریه گاردین در این باره نوشت، رابرت جنریک وزیر دادگستری در دولت سایه انگلیس، همچنین گفته است:" این کشوری نیست که من می‌خواهم در آن زندگی کنم. "

به نوشته این روزنامه، رابرت جنریک متهم شده که مردم را به رنگ پوستشان تنزل داده است، این عضو ارشد حزب محافظه کار، امروز نیز سخنان خود را تکرار و تاکید کرد " از بیان این موضوعات، خجالت نمی‌کشد. "