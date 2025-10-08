به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بانک سپه منطقه همدان، در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود و حمایت از تحقق عدالت آموزشی، برای دومین سال متوالی هم‌زمان با سراسر کشور در قالب طرح «پویش مهر سپه» با تهیه و اهدای ۵۰۰ بسته لوازم تحریر شامل کیف و نوشت افزار با کیفیت ایرانی، فرصت تحصیلی بهتر را برای دانش‌آموزان مناطق محروم فراهم کرد.

این امر گامی مؤثر در کاهش دغدغه مالی خانواده‌های کم برخوردار و همچنین ارتقای انگیزه دانش‌آموزان برای حضور مستمر و فعال در کلاس‌های درس محسوب می‌شود.

در مراسمی در شهرستان بهار با همکاری کمیته امداد امام خمینی استان با حضور مسئولان استانی و شهرستان، تعدادی از این بسته‌های فرهنگی _ تحصیلی به دانش‌آموزان کم بضاعت اهدا شد و سایر بسته‌ها در اختیار کمیته امداد امام خمینی برای توزیع در بین دانش‌آموزان مناطق محروم استان قرار گرفت.