مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه از نیم‌بها شدن بلیت سینما‌های استان به مناسبت روز ملی کودک خبر داد و گفت: انیمیشن ایرانی «یوز» به عنوان اثری فاخر و خانوادگی روز چهارشنبه ۱۶ مهرماه در سینما‌های کرمانشاه اکران می‌شود.

سینما‌های کرمانشاه امروز چهارشنبه به مناسبت روز ملی کودک نیم‌بها شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، محمدجواد کنجوری با تبریک روز ملی کودک گفت : به مناسبت این روز شاد و فرهنگی، تمامی سینما‌های زیرپوشش حوزه هنری در استان کرمانشاه روز چهارشنبه ۱۶ مهرماه میزبان خانواده‌ها و کودکان خواهند بود و بلیت تماشای فیلم‌ها به‌ویژه انیمیشن سینمایی «یوز» به صورت نیم‌بها عرضه می‌شود.

وی افزود: انیمیشن سینمایی «یوز» اثری ماجراجویانه، ملی و ارزشمند در حوزه سینمای کودک و نوجوان است که به کارگردانی رضا ارژنگی و تهیه‌کنندگی احسان کاوه تولید شده و محصولی از سازمان توسعه سینمایی سوره به شمار می‌رود.

به گفته کنجوری، «یوز» نخستین انیمیشن سینمایی سه‌بعدی ایران با محوریت حیات وحش است که علاوه بر داستانی پرکشش، پیام‌هایی درباره حفاظت از گونه‌های در معرض خطر و ارزش‌های محیط‌زیستی را به مخاطبان خود منتقل می‌کند.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه تصریح کرد: این اثر با بهره‌گیری از جلوه‌های بصری پیشرفته و روایت جذاب، تجربه‌ای متفاوت را برای کودکان و خانواده‌ها رقم خواهد زد و فرصتی است تا نسل جدید با آثار فاخر تولید داخل بیشتر آشنا شود.

کنجوری با اشاره به استقبال گسترده خانواده‌ها از برنامه‌های روز ملی کودک گفت: پیش‌بینی می‌شود ظرفیت سالن‌ها در روز چهارشنبه تکمیل شود، بنابراین همشهریان علاقه‌مند می‌توانند برای سهولت و اطمینان از حضور در سانس‌های مورد نظر، بلیت خود را به صورت اینترنتی از سامانه گیشه ۷ به نشانی www.gisheh ۷.ir تهیه کنند.

وی خاطرنشان کرد: حوزه هنری استان کرمانشاه در تلاش است با تداوم چنین برنامه‌هایی، زمینه حضور خانواده‌ها در سینما و تقویت سینمای کودک و نوجوان را در استان بیش از پیش فراهم سازد.

در کلانشهر کرمانشاه با بیش از یک میلیون نفر جمعیت سه سینمای آزادی، فرهنگ و پاز فعالیت می‌کنند.