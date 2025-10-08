پخش زنده
پلیس انگلیس اعلام کرد، اعضای گروهی که قاچاق نیمی از تلفنهای همراه سرقتی را در انگلیس برعهده داشتند با یورش ماموران پلیس به منازلشان بازداشت شدند و این گروه از متلاشی شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، روزنامه دیلی میل نوشت بزرگترین گروه قاچاق تلفنهای همراه دزدیده شده در انگلیس، حدود یک میلیون تلفن همراه سرقتی را به خارج از انگلیس از جمله به چین و هنگ کنگ قاچاق میکرده است.
به نوشته این روزنامه، در نخستین ساعات ۲۵ سپتامبر امسال، پلیس با گسیل ۳۰۰ افسر در ۳۰ عملیات در شهرهای مختلف انگلیس از جمله لندن، دزدان تلفنهای همراه را بازداشت منازل آنان را بازرسی کرد.
دزدی تلفن همراه در انگلیس، به ویژه در پایتخت این کشور، همه گیر و اکنون لندن به پایتخت دزدی تلفن همراه مشهور شده است، بر اساس گزارشهای منتشر شده در انگلیس هر هشت دقیقه یک تلفن همراه در پایتخت این کشور دزدیده میشود.
به گزارش رسانههای انگلیس، پارسال ۸۰ هزار و ۵۸۸ دستگاه تلفن همراه در لندن دزدیده شد که معادل ۷۵ درصد از تلفنهای سرقتی در این کشور بود.
روزنامه دیلی میل نوشت: در تشکیل و اداره بزرگترین گروه دزدی و قاچاق تلفن همراه در انگلیس، شماری از شهروندان بلغارستان، افغانستان، انگلیس و الجزایر دست داشتند.
به نوشته این روزنامه، بهای تلفنهای دزدیده شده در انگلیس، حدود ۲۰۰ تا ۴۰۰ پوند است، اما این تلفنهای سرقتی در بیرون از انگلیس بیشتر به فروش میرسند.
دیلی میل نوشت یک سوم از تلفنهای همراه دزدیده شده در انگلیس برای فروش به الجزایر، ۲۰ درصد به چین و ۷ درصد نیز به هنگ کنگ فرستاده میشوند، همچنین در کشورهای شمال آفریقا، درخواست خرید تلفنهای همراه دست دوم بسیار بالاست.
پلیس انگلیس که ماه هاست زیر فشار شدید افکار عمومی به علت افزایش بی سابقه جرایم قرار دارد و به ناتوانی در تامین امنیت شهروندان متهم شده است با انتشار تصاویر دستگیری افراد، تلاش کرده است دیدگاهها را نسبت به تواناییهای خود تغییر دهد.
بر اساس برآوردهای مرکز ملی آمار انگلیس میزان جرایم در این کشور به ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار فقره و بالاترین میزان در تاریخ این کشور رسیده است، شرایطی که نگرانی احاد جامعه را از نبود امنیت کافی در این کشور در پی داشته است.