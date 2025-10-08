مدیرعامل مجتمع کشتی‌سازی فراساحل ایران(ایزوایکو) گفت: این مجموعه با برخورداری از ظرفیت ساخت بزرگ‌ترین شناور‌های تجاری جهان و توان تعمیر اساسی «جک‌آپ‌ها»، به بازوی اجرایی توسعه اقتصاد دریامحور در کشور تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، سعید جعفری در نشست میز تخصصی صنایع دریایی افزود: ایزوایکو تنها شرکت داخلی دارای قابلیت تعمیر اساسی سکو‌های حفاری است و تاکنون تعمیرات ۱۲ سکوی حفاری و ساخت ۳۴۵ شناور را در کارنامه خود دارد.

به گفته وی، این مجتمع همچنین در ۱۷ طرح فراساحلی کشور نقش‌آفرینی کرده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ساخت در این مجموعه گفت: ایزوایکو توان ساخت شناور‌های کوچک تا سه‌هزار تن، شناور‌های متوسط تا ۳۵ هزار تن و شناور‌های بزرگ با ظرفیت نامحدود را داراست، به‌گونه‌ای که امکان ساخت بزرگ‌ترین شناور‌های تجاری دنیا در این مرکز وجود دارد.

مدیرعامل مجتمع کشتی‌سازی فراساحل ایران گفت: ایزوایکو تنها مرکز سازنده تجهیزات فراساحلی کشور است که گواهینامه بین‌المللی ساخت سازه‌های تا هزار و ۵۵ تن را دارد و تنها مرکز تاییدشده برای ساخت سکوی ۲۴ هزار تنی فاز۱۱ پارس جنوبی است.

وی با تأکید بر اینکه صد درصد سهام ایزوایکو متعلق به دولت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است، افزود: این شرکت بازوی اجرایی سیاست‌های اقتصاد دریامحور محسوب می‌شود که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده و در هیئت وزیران و وزارت صمت پیگیری می‌شود.

جعفری با اشاره به همکاری‌های فناورانه ایزوایکو با دانشگاه‌های علم و صنعت و هرمزگان گفت: پروژه‌هایی نظیر استحصال انرژی از جزر و مد در دست اجراست که می‌تواند به توسعه فناوری‌های دریایی منجر شود.

وی از سرمایه‌گذاری۵۸۰ میلیون دلاری برای ساخت حوضچه آرامش و موج‌شکن‌ها خبر داد و افزود: این سرمایه‌گذاری، عزم جدی شرکت را برای ارتقای زیرساخت‌های صنعت دریایی کشور نشان می‌دهد.

لزوم انسجام بخشی برای توسعه صنعت دریایی

سیدمهدی هادوی رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور در این نشست، بر لزوم انسجام بین‌بخشی برای توسعه متوازن و پایدار صنایع دریایی تأکید کرد و گفت: دبیرخانه شورا متعهد است با پرهیز از موازی‌کاری، بستری برای همکاری سازنده بین دستگاه‌هایی، چون سازمان بنادر و شیلات فراهم آورد.

وی با تأکید بر ضرورت نگاه کل‌نگر در تصمیم‌سازی‌ها افزود: توسعه بنادر نباید به قیمت آسیب به محیط زیست تمام شود و در عین حال، نباید سخت‌گیری‌های زیست‌محیطی مانع رشد صنعت شود.

هرمزگان پیشگام اقتصاد دریا محور

قائم‌مقام استاندار هرمزگان در امور آموزشی و پژوهشی نیز با اشاره به تدوین سند توسعه دریامحور استان گفت: این سند به دستور شورای عالی انقلاب فرهنگی و با همکاری نهاد‌های علمی، نظامی و اقتصادی در مراحل پایانی تصویب است.

احسان کامرانی افزود: براساس بررسی‌ها تنها از ۱۵ درصد ظرفیت‌های اقتصادی دریا در کشور استفاده می‌شود و ۸۵ درصد از این ظرفیت هنوز فعال نشده است.

وی استان هرمزگان را پیشگام اقتصاد دریایی کشور دانست و گفت: بخش‌های مختلف اقتصادی استان از جمله صنایع، شیلات، گردشگری و انرژی به‌طور مستقیم با دریا در ارتباط است.

قائم‌مقام استاندار هرمزگان در امور آموزشی و پژوهشی افزود: توسعه اقتصاد دریامحور و استفاده از سواحل مکران می‌تواند یکی از کلیدی‌ترین مسیر‌های دور زدن تحریم‌ها و تحول در اقتصاد کشور باشد.

کامرانی از بهره‌گیری از تجربه کارشناسان بین‌المللی از ژاپن، انگلستان و نروژ در تدوین سند خبر داد و گفت: با ساخت شناور‌های استاندارد بین‌المللی، می‌توان زمینه حضور در بازار‌های منطقه‌ای و رفع چالش‌هایی مانند قاچاق دریایی را فراهم کرد.

بیشتر بخوانید؛ افزایش تولید در ایزوایکو

در این نشست، مسئولان و کارشناسان بر تقویت همکاری‌های میان دولت، بخش خصوصی و دانشگاه‌ها، ایجاد میز‌های تخصصی و گسترش فناوری‌های دریایی تأکید کردند تا مسیر تحقق کامل اقتصاد دریامحور در کشور هموار شود.