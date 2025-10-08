به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، در هفته هفتم لیگ دسته اول فوتبال کشور، تیم نفت و گاز گچساران در ورزشگاه خانگی خود برابر به مصاف تیم پالایش نفت بندرعباس رفت.

نفتی‌ها با اتکا به امتیاز میزبانی، بازی را هجومی آغاز کردند، اما در همان نیمه نخست، جریان مسابقه به سود میهمان تغییر کرد.

دقیقه ۱۷، علی پورمحمد بانفوذ به محوطه جریمه نفت و گاز و خطای مدافعان میزبان، پنالتی گرفت و خودش توپ را به گل اول تبدیل کرد.

تلاش شاگردان محمود فکری برای جبران گل دریافت شده ادامه داشت، اما روی یک ضد حمله در دقیقه ۴۳، دوباره علی پورمحمد موفق شد دروازه شهاب عادلی را باز کند و تیمش را دو گله نماید.

در نیمه دوم، تیم نفت و گاز گچساران سراسر میدان را در اختیار داشت و بار‌ها روی دروازه حریف خطر آفرید، حتی تیرک دروازه پالایش نفت هم لرزید، اما بی‌دقتی مهاجمان و بسته بودن دروازه‌بان میهمان، مانع از گلزنی شد تا تیم میزبان بدون حتی یک گل زده، زمین را به‌عنوان بازنده ترک کند.

با این شکست، تیم نفت و گاز گچساران که فصل را خوب آغاز کرده بود، حالا با سه شکست متوالی و کسر سه امتیاز، تنها ۳ امتیاز در جدول دارد و به رده شانزدهم سقوط کرد.