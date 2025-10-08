درنشست مشترک دانشگاه رازی و خانه صنعت استان بر ضرورت تعریف سازوکارهای اجرایی مشترک برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان و تبدیل کرمانشاه به الگوی همکاری دانشگاه و صنعت در غرب کشور تأکیدشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، نشست مشترک خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه با دانشگاه رازی، با هدف گسترش و تعمیق ارتباط سه‌جانبه میان دانشگاه، صنعت و جامعه و ایجاد بستر همکاری‌های مؤثر آینده تشکیل شد .

در آغاز این نشست، دکتر جمال فتح‌اللهی رئیس دانشگاه رازی گفت: «امیدواریم حاصل این جلسه به نتایجی مشخص و ملموس منتهی شود و از حالت جلسات تشریفاتی و صوری فراتر رود. هدف ما این است که دانشگاه رازی در متن توسعه اقتصادی استان قرار گیرد.»

وی با تأکید بر نگاه عمل‌گرا و مسئله‌محور دانشگاه رازی اظهار داشت: «تحقق اقتصاد دانش‌بنیان در کرمانشاه مستلزم تعامل همه‌جانبه نهاد‌های حاکمیتی و عمومی نظیر شهرداری‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، رسانه‌ها و بخش خصوصی است. اقتصاد دانش‌بنیان در واقع به معنای به‌کارگیری دانش برای حل مسائل واقعی جامعه است، نه صرفاً تولید مقالات و پژوهش‌های نظری.»

دکتر فتح‌اللهی به ضرورت تلفیق دانش نظری و تجربه میدانی اشاره کرد و گفت: «تنها ده درصد از دانش، صریح و مکتوب است، در حالی‌که ۹۰ درصد آن دانش ضمنی و حاصل تجربه در میدان عمل است. هیچ‌یک از این دو به‌تنهایی نمی‌توانند تحول‌آفرین باشند. باید پژوهشگران دانشگاه در کنار صنعتگران حضور یابند تا این حلقه مفقوده میان علم و عمل ترمیم شود.»

وی افزود: «بر اساس نظام رتبه‌بندی ISC که دانشگاه‌ها را با ۱۸۳ شاخص عملکردی می‌سنجد، دانشگاه رازی در بازه زمانی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ در میان ۶۸ دانشگاه جامع کشور، رتبه هشتم را کسب کرده است؛ جایگاهی که بالاتر از سطح توسعه عمومی استان قرار دارد و بیانگر پویایی علمی این دانشگاه است.»

دکتر فتح‌اللهی با اشاره به حضور ۱۹ شرکت دانش‌بنیان، ۶۳ هسته فناور، یک پارک علم و فناوری و یک پردیس تخصصی فاوا در دانشگاه رازی گفت: «این ظرفیت عظیم علمی و فناورانه، پتانسیل بی‌نظیری برای ارائه خدمات به استان کرمانشاه دارد. اگر ساختار‌های انگیزشی برای اتصال دانشگاه به صنعت شکل گیرد، مردم استان می‌توانند به‌طور مستقیم از این توان علمی بهره‌مند شوند.»

وی تأکید کرد: «اتصال ظرفیت دانشگاه به صنعت نیازمند اراده، ساختار و مشوق است. از صنعتگران و فعالان اقتصادی انتظار داریم به‌عنوان حلقه واسط، زمینه بهره‌گیری از دانش استادان دانشگاه را فراهم کنند. نتیجه این همکاری باید رشد اقتصادی، اشتغال پایدار و رفاه اجتماعی باشد.»

در ادامه نشست، مهندس جهانبخش شکری رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه، با تأکید بر نقش محوری دانشگاه در توسعه اقتصادی گفت: «دانشگاه می‌تواند بازوی توانمند صنعت باشد. در بخش‌هایی مانند صنعت ساختمان، نیاز به ورود جدی دانشگاه داریم تا با کمک علم، چرخ تولید و اشتغال در استان به حرکت درآید.»

وی نظارت دانشگاه بر فرآیند ثبت اختراعات و نوآوری‌ها را راهی برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران دانست و افزود: «دانشگاه با ورود تخصصی به این حوزه می‌تواند از اتلاف منابع و دلسردی سرمایه‌گذاران جلوگیری کرده و به ایجاد اعتماد عمومی کمک کند.»

مهندس شکری همچنین به مشکل ارتباط شرکت‌های دانش‌بنیان با وزارتخانه‌ها اشاره کرد و گفت: «بسیاری از این شرکت‌ها برای معرفی و فروش محصولات خود با موانع اداری مواجه‌اند و دانشگاه می‌تواند در رفع این شکاف نقش کلیدی ایفا کند.»

رئیس خانه صنعت کرمانشاه با لحنی انتقادی افزود: «ما به دانشگاهی نیاز داریم که در عرصه عمل حضور داشته باشد. مقالات علمی فراوان تولید می‌شود، اما تا زمانی که نتیجه ملموس در صنعت دیده نشود، این دانش تأثیر واقعی نخواهد داشت. در کشور‌های پیشرفته، دانشگاه و صنعت در هم تنیده‌اند و از تجربه یکدیگر بهره می‌برند.»

وی بر ضرورت تفکر ملی و پرهیز از نگاه بخشی تأکید کرد و گفت: «همه ما از سرمایه این سرزمین سهم داریم. اگر دانشگاه و صنعت به یکدیگر اعتماد کنند، مسیر توسعه استان هموار خواهد شد.»

در ادامه نشست، حاضران مجموعه‌ای از پیشنهاد‌ها و دغدغه‌های مشترک را مطرح کردند که به عنوان نقشه راه همکاری آینده مورد توافق قرار گرفت:

رفع چالش کمبود نیروی کار متخصص با برگزاری دوره‌های مهارتی مشترک و بازنگری در سرفصل‌های آموزشی.

کاهش فاصله میان آموزش دانشگاهی و نیاز صنعت از طریق حضور استادان در واحد‌های صنعتی و کارآموزی هدفمند دانشجویان.

مشارکت دانشگاه در طراحی و اجرای طرح جامع توسعه شهر کرمانشاه و همکاری در بازآفرینی بافت‌های فرسوده.

ایجاد شورای راهبردی صنعت و معدن با محوریت دانشگاه برای ارائه مشاوره‌های تخصصی به نهاد‌های حاکمیتی.

هدایت پژوهش‌ها و پایان‌نامه‌ها به سمت مسائل کاربردی و نیاز‌های واقعی بخش صنعت و معدن.

تقویت نوآوری و تجاری‌سازی از طریق پارک علم و فناوری و مرکز نوآفرینی دانشگاه رازی.

برگزاری تور‌های علمی و بازدید‌های میدانی میان دانشجویان و واحد‌های صنعتی برای گسترش شناخت متقابل.

در پایان این نشست، دو طرف بر ضرورت تعریف سازوکار‌های اجرایی مشترک برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان و تبدیل کرمانشاه به الگوی همکاری دانشگاه و صنعت در غرب کشور تأکید کردند.

دانشگاه رازی در سال ۱۳۵۱ تأسیس و از سال ۱۳۵۳ فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.

این دانشگاه امروز دارای ۱۱ دانشکده، سه واحد اقماری و دو پردیس در وسعتی بیش از ۵۷۰ هکتار است.

در حال حاضر ۴۸۳ عضو هیئت علمی در ۶۰ گروه آموزشی، حدود ۱۲ هزار دانشجو از جمله ۹۰۰ دانشجوی بین‌المللی از ۸ کشور و ۹۴۰ کارمند در این مجموعه فعالیت دارند.

به‌عبارتی، جامعه دانشگاهی رازی با ۱۳ هزار نفر جمعیت، هم‌تراز یک شهر متوسط استان است.