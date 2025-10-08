رسانه‌های انگلیسی از حمله سایبری به مهد کودک‌های زنجیره‌ای کیدو در انگلیس خبر دادند که به سرقت اطلاعات شامل نام و نشانی و تلفن والدین و کودک یار و نیز تصاویر هشت هزار کودک منجر شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، اکنون خانواده‌هایی که فرزندانشان در این مهد کودک‌ها به سر می‌برند نگران وضعیت کودکان خودشان هستند. مسئولان مهد کودک زنجیره‌ای کیدو می‌گویند رخنه گران در پی باج گیری‌اند.

پلیس می‌گوید در این باره دو مرد ۱۷ و ۲۲ ساله را به ظن سوءاستفاده از رایانه و همچنین اخاذی بازداشت کرده است.

پلیس می‌گوید: ما درک می‌کنیم که گزارش‌هایی از این دست می‌تواند نگرانی قابل توجهی ایجاد کند، به ویژه برای والدین و مراقبانی که ممکن است نگران تأثیر چنین حادثه‌ای بر خود و خانواده‌هایشان باشند. ما می‌خواهیم به جامعه و هر کسی که تحت تأثیر قرار گرفته است اطمینان دهیم که این موضوع همچنان بسیار جدی گرفته می‌شود.

افزایش حملات سایبری و اغلب با هدف اخاذی به یکی از معضلات جامعه انگلیس مبدل شده است و تقریبا هر هفته اخباری در این باره منتشر می‌شود.

به تازگی حمله سایبری به شرکت خودروسازی لندرور – جگوار به تعطیلی کارخانه‌های این شرکت انجامید و میلیون‌ها پوند به این شرکت خسارت وارد کرد.