حامیان هرمزگانی ۹۷ میلیارد و ۵۳۹ میلیون تومان به فرزندان ایتام و محسنین تحت حمایت خود کمک کردند که ۶۷ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل کمیته امداد هرمزگان گفت:۹۰ میلیارد و ۵۰۶ میلیون تومان کمک‌ها نقدی و ۷ میلیارد و ۳۳ میلیون تومان نیز غیر نقدی بوده است.

حمید باسره افزود: اکنون هشت هزار و ۳۰۴ فرزند یتیم و هشت هزار و ۹۴۲ فرزند محسنین در هرمزگان از حمایت‌های مادی و معنوی بیش از ۳۹ هزار حامی برخوردار هستند.

وی گفت: مردم می‌توانند با استفاده از درگاه اینترنتی ekram.emdad.ir، مراجعه حضوری به دفاتر کمیته امداد در سراسر استان و یا ارسال عدد ۱ به سامانه ۳۰۰۰۳۳۳۳۷۶ در طرح اکرام ایتام و محسنین مشارکت کنند.

بیشتر بخوانید: اعزام مددجویان رودانی به مشهد مقدس

مدیرکل کمیته امداد هرمزگان گفت: در شش نخست پارسال حامیان ۵۸ میلیارد و ۴۵۳ میلیون تومان به فرزندان ایتام و محسنین استان کمک کردند.