شاخص کیفی هوا در شهرستان خرمشهر در وضع نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس تنفسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۷ صبح امروز چهارشنبه ۱۶ مهر در خرمشهر با ۱۰۳، ماهشهر با ۱۱۷، شوشتر با ۱۴۴، دزفول با ۱۴۱ و اندیمشک با ۱۲۴ میکروگرم بر متر مکعب در وضع نارنجی و ناسالم برای گروههای سنی حساس گزارش شده است.
همچنین آلودگی هوا در اهواز با ۱۵۶، سوسنگرد با ۱۶۰، هویزه با ۱۵۱، و بهبهان با ۱۵۹ میکروگرم بر متر مکعب در وضع قرمز و ناسالم برای تمامی گروههای سنی قرار گرفت.
در این مدت شاخص کیفی هوا در آبادان، شادگان، رامشیر، رامهرمز، ایذه، مسجدسلیمان و شوش در وضع زرد و قابل قبول گزارش شده است.
براساس طبقهبندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروهها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.