به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،دهمین ماراتن بیابان لوت پنج شنبه ۱۷ مهرماه جاری ساعت ۱۷ از حوض نادر واقع در کلوت های شهداد آغاز می شود.

حجت ابراهیمی زاده مسئول اداره میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی شهداد گفت:ماراتن بیابان لوت برای دهمین سال متوالی توسط آژانس گردشگری لوت و با همکاری استانداری کرمان،اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی ،اداره کل ورزش و جوانان،اداره کل راهداری و همچنین با همکاری بخشداری ،شهرداری،آموزش و پرورش و دیگر ادارات شهداد در کلوت های جهانی شهداد برگزار می شود.

وی با اشاره به تاثیر مهم این رویداد مهم گردشگری ورزشی در اقتصاد جامعه محلی افزود:ظرفیت اقامتگاه‌های بوم گردی و تاسیسات گردشگری شهداد به دلیل حضور ورزشکاران ماراتن تکمیل شده است.

دبیر ماراتن شهداد نیز گفت:بیش از ۶۰۰ نفر دونده آقا و خانم از سراسر کشور مسیر ۴۲ کیلومتری کلوت های شهداد را به رقابت می پردازند.