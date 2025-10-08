به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به مناسبت آغاز هفته ملی کودک، زنگ دوستی در مدرسه فاطمیه روستای گوار نواخته شد.

شعار امسال هفته ملی کودک، «کودکان، حال خوش کودکی» نامگذاری شده است.

در این هفته بیش از ۴۰۰ برنامه متنوع فرهنگی، هنری، ادبی، علمی و اجتماعی در سراسر استان با محوریت شادی، امید و هویت ملی برگزار میشود.

همزمان با هفته نیروی انتظامی فرماندار تفرش و جمعی از مسئولان با حضور در فرماندهی پلیس شهرستان، این هفته را به کارکنان انتظامی تبریک گفتند.

سرپرست فرمانداری شازند نیز همراه با اعضای شورای تأمین این شهرستان با حضور در ستاد فرماندهی انتظامی، این روز را به کارکنان خدوم فرماندهی انتظامی شهرستان شازند تبریک گفتند.

با هدف برنامه‌ریزی و هماهنگی برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، جلسه هماهنگی هفته فرهنگی کمیجان برگزار شد.

نشست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان تفرش با حضور جمعی از مسئولان برگزار شد.

کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان تفرش برگزار و بر پیگیری دقیق مصوبات و ارسال گزارش عملکرد دستگاه‌های عضو در موعد مقرر تأکید شد.

در مراسمی از نوجوانان فعال در برگزاری نماز جمعه کمیجان تجلیل شد.