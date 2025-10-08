پخش زنده
فرمانده انتظامی استان همدان از کشف ۱۵ دستگاه ماینر استخراجگر ارز دیجیتال به ارزش ۱۵ میلیارد ریال در شهرستان درگزین خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سردار حسین نجفی گفت در پی کسب خبری مبنی بر استفاده غیرمجاز از دستگاههای استخراج ارز دیجیتال در یکی از روستاهای این شهرستان بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس اطلاعات قرار گرفت.
او افزود: در بازرسی از محل شناسایی شده تعداد ۱۵ دستگاه ماینر قاچاق به ارزش ۱۵ میلیارد ریال کشف و در این زمینه دو نفر متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.
فرمانده انتظامی استان همدان تأکید کرد: استفاده از دستگاههای ماینر، نیاز به مصرف برق زیادی دارد و فعالیت غیرمجاز مزارع ارز دیجیتال علاوه بر مضرات اقتصادی باعت اخلال در شبکه برقرسانی میشود.